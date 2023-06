Tilsa Lozano fue invitada al programa “América Hoy” para contar detalles de sus proyectos a futuro y también aprovechó para recordar la entrevista que ofreció a Magaly Medina en 2015. En aquella oportunidad, la exvengadora no solo cobró una fuerte suma de dinero, sino que puso cláusulas con respecto a la conversación.

Durante la conversación con Ethel Pozo, Valeria Piazza y Janet Barboza, la popular ‘Tili’ confesó que para su entrevista con Magaly Medina cobró lo mismo que recibió en “El valor de la verdad”. Como se sabe, Lozano ganó S/50 mil por su participación en el desaparecido programa de Beto Ortiz.

“Cobre bien, cobre lo mismo que en ‘El valor de la verdad’ (50 mil soles). Puedes poner tus condiciones ok, decir: ‘de esto hablo y de esto no’. Luego (Magaly) salió en todos los programas diciendo que yo le puse condiciones, allá ellos que aceptaron”, contó.

Como se recuerda, en 2022, Magaly Medina confesó que fue presionada para entrevistar a Tilsa Lozano en Latina. Además, cuestionó que la modelo haya puesto diversas cláusulas que ella desconocía.

“Una locura pagarle 50 mil soles para que no hable nada, para que sentarse y no decir nada. Ella tenía muchas coronas en Latina en aquella época. Cuando Susana Umbert era la gerenta de producciones, la ponía en todos lados, hasta le daba programas de televisión pese a que no funcionaba porque no vale ni un centavo como animadora”, reveló en aquella oportunidad.

Además, Magaly Medina afirmó que ser obligada a realizar la entrevista a Tilsa Lozano resquebrajó su vínculo laboral y de amistad con el productor Ney Guerrero.

“Lógicamente, esto causó una grave crisis profesional entre Ney y yo que terminó con su renuncia meses más tarde. Tuvimos un quiebre, no solo en lo profesional, sino también en lo amical, que con el tiempo se arregló porque finalmente yo no vivo de este tipo de cosas”, aclaró.