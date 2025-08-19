El último fin de semana se dio a conocer que Jefferson Farfán ganó el juicio que le entabló a Magaly Medina hace algunos años, por lo que la presentadora de espectáculos tendrá que pagarle al exfutbolista S/300 mil de reparación civil tras ser condenada por el delito de violación de la intimidad agravada. Ahora, la ‘Foquita’ volvió a pronunciarse.

En el programa “La noche habla”, la conductora Tilsa Lozano se comunicó con Jefferson Farfán y le preguntó sobre el caso, obteniendo una respuesta de parte del exfutbolista.

“Solo te puedo decir que mi madre me dijo que todo se lo dejemos al de arriba y como siempre, todo lo vemos por la vía legal”, fue el mensaje que la ‘Foquita’ le envió a Tilsa Lozano.

Asimismo, la conductora de “La noche habla” señaló que Jefferson Farfán estaría preparando más demandas contra sus detractores. “Tengo entendido que esta sería la segunda demanda que le estaría ganando (a Magaly Medina) y que se viene más por parte de él”, dijo Tilsa.

Por otro lado, Tilsa Lozano también dijo que una persona cercana a Jefferson Farfán le reveló lo que haría el exfutbolista con los S/300 mil que le ganó a Magaly Medina en su juicio.

“Lo que a mí me habría dicho una persona muy cercana a Farfán es que ese dinero que recibiría Jefferson Farfán lo utilizaría para hacer ayuda social y también estaría pensando hacer cierto tipo de premios, regalos o sorteos”, dijo la presentadora de espectáculos.