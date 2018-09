Tilsa Lozano rompió su silencio y habló por primera vez del video comprometedor de Miguel Hidalgo, su pareja, que presentó esta semana el programa "Válgame Dios".

Fue precisamente en este espacio que la ex modelo conversó con Rodrigo González y se quebró al referirse a los problemas en su relación antes de la emisión de las imágenes que mostraban al abogado bailando con varias jóvenes en una discoteca poco antes de que ella diera a su luz a su segundo hijo.

Según se anunció en un avance de la entrevista, Tilsa Lozano contará "los duros momentos que vivió durante su embarazo junto a Miguelón".

"Las parejas dicen: 'estamos embarazados'", le comentó el conductor de TV apodado 'Peluchín'. "Bueno, él no. Si no le nace, no le nace", responde la ex 'Vengadora'.

Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo hicieron público su romance en 2015. En diciembre de ese año se convirtieron en padres de Valentina. En junio del 2018 nació Massimo, el segundo hijo de la pareja.

El lunes, "Válgame Dios" difundió una grabación de Hidalgo bailando en una discoteca con diversas acompañantes. Según informó el citado programa, el hecho ocurrió el 19 de mayo.