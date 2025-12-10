La exmodelo Tilsa Lozano volverá a ‘El valor de la verdad’ este domingo 14 de diciembre para una segunda entrega cargada de confesiones sobre su historial amoroso y las difíciles decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. Hechos que, en sus palabras, ni su propia familia conocía.

En un avance del programa difundido en redes sociales, Lozano, de 43 años, se quebró al hablar de su visión sobre el compromiso. “Por eso me casé y todo. Para mí, el concepto de familia es un sueño, un anhelo. Es algo que siempre quise” .

Sin embargo, encendió la polémica cuando Beto Ortiz, conductor del programa, le consultó su postura respecto a las traiciones amorosas, a lo que ella respondió que “siempre ha sido estricta con la infidelidad”.

De ese modo, Ortiz inmediatamente replicó si esa rigidez aplica únicamente “cuando es contra ti”, en referencia a su relación con el exjugador de fútbol Juan Manuel Vargas, quien estaba y sigue casado.

“A mí nunca me dijeron: ‘Me voy a separar’. A mí me dijeron: ‘Estoy separado’”, afirmó. Por ello, recalcó que jamás perdonaría que la “quieran agarrar de [tonta]” y que esa deshonestidad es lo que considera una traición.

Tilsa Lozano volvió a contar detalles de su vida en la reciente edición de "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)

Tilsa, quien ya respondió nueve preguntas la semana anterior sobre su pasado con Vargas, Jackson Mora, Miguel Hidalgo y Yako Eskenazi, abordará en esta edición el porqué de su regreso al programa tras doce años.

“Voy a ser honesta, voy a contar mi historia. La persona que soy hoy no es la misma de hace doce años atrás. Han pasado muchas cosas, muchas historias”, manifestó.

El punto de mayor tensión y expectativa de esta segunda entrega se concentra en la pregunta que cierra el adelanto y que se responderá el domingo: “Tilsa, ¿amas a Miguelón?”.

La segunda parte de las confesiones de Tilsa Lozano en su regreso a ‘El Valor de la Verdad’, se emitirán este domingo 14 de diciembre a las 10 p. m. por Panamericana TV.