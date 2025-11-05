Tilsa Lozano arremete contra famosos que buscan entrar en política. (Foto: Composición)
Tilsa Lozano arremete contra famosos que buscan entrar en política. (Foto: Composición)
Redacción EC

volvió a ser tendencia, esta vez no por un tema de farándula sino por un comentario político contundente. La exmodelo y conductora de televisión expresó su indignación ante la posible participación de figuras mediáticas y deportivas en las , calificando la situación como “una payasada”.

Durante la última edición de su programa “La Noche Habla”, Tilsa reaccionó al informe que mostraba a , y José Luis ‘Puma’ Carranza participando en reuniones y actividades vinculadas al partido Somos Perú.

“La verdad, a mí me parece una payasada, una falta de respeto, que el país esté como esté, que veamos todos los días muertes, extorsiones y que, simplemente porque son personas conocidas, quieran hacer ese show y ese teatro”, manifestó visiblemente molesta.

El 'Puma' Carranza postularía al Congreso. (Foto: Redes sociales)

La exvengadora también cuestionó la responsabilidad de los partidos políticos al promover candidaturas de figuras mediáticas únicamente por su popularidad.

Deberían elegir bien a quiénes llevan, no colgarse de la fama porque han estado en escándalos. En realidad, lo que necesitamos son personas preparadas, capacitadas, para sacar a este país adelante y que se dejen de burlar de todos nosotros”, sentenció.

Flor Polo anunció su candidatura al Congreso por Somos Perú. (Foto: Redes sociales)

Sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde muchos usuarios coincidieron con su postura y destacaron su franqueza, especialmente al pronunciarse sobre un tema que involucra indirectamente a su expareja, el exfutbolista Juan Manuel Vargas.

El debate se encendió luego de que el ‘Loco’ Vargas apareciera en una fotografía junto a Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, bajo el mensaje: “Juntos somos fuertes, un solo corazón”. La imagen, difundida en las cuentas oficiales del partido, desató especulaciones sobre una eventual candidatura del exseleccionado nacional.

El 'Loco' Vargas postularía al Congreso por Somos Perú. (Foto: Redes sociales)

Aunque ni Vargas ni el partido han confirmado oficialmente su participación política, el gesto ha sido interpretado como una señal de acercamiento con miras a los comicios del 2026.

Tilsa, por su parte, cerró su comentario con una reflexión directa: “Esto no es un reality ni un programa de televisión. Estamos hablando del futuro del país, de decisiones que afectan la vida de todos los peruanos. No puede ser que cada vez que hay elecciones aparezcan figuras que solo quieren aprovechar su fama.

Mientras tanto, Juan Manuel Vargas se mantiene en silencio. En redes sociales continúa publicando imágenes de su vida cotidiana y recientes apariciones junto a una joven mujer, sin pronunciarse sobre el tema político ni sobre la crítica de su expareja.

