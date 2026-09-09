La exmodelo Tilsa Lozano afirmó que no tiene inconvenientes en recibir al exfutbolista Juan Manuel ‘el Loco’ Vargas como invitado en su podcast ‘Tres al hilo’, tras ser consultada sobre esa posibilidad por su compañero de conducción Gabriel Calvo.

Durante la transmisión, la presentadora señaló que no suele poner restricciones a sus entrevistados por motivos personales.

MIRA AQUÍ: Jackson Mora se declara inocente tras acusaciones por lavado de activos y banda criminal

“Ya he demostrado que nunca tengo problemas de cruzarme laboralmente con nadie. Ya lo hice en su momento con personas que hablaban mal de mí o se consideraban mis enemigas; para mí no existen, es trabajo y punto” , manifestó Lozano, para luego ironizar sobre la disponibilidad del deportista agregando la interrogante : “¿Lo dejarían venir?”.

En el plano personal, Tilsa señaló que su pasado es una etapa cerrada y que prefirió no dar detalles sobre su situación sentimental. “Ya aprendí y prefiero dejar mi vida privada así. Estoy feliz, eso es lo importante”, afirmó la conductora.

Por otro lado, durante el estreno de la producción el pasado lunes 7 de septiembre, la comunicadora abordó su perspectiva sobre las relaciones de pareja a sus 43 años.

Ante sus comentarios sobre la confianza, sus compañeros de mesa Mateo Cedrón y Gabriel Calvo reaccionaron con bromas en vivo sobre sus experiencias pasadas, cerrando el bloque entre risas.

VIDEO RECOMENDADO: