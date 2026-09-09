La modelo se sumó al 'streaming' del exfutbolista Jefferson Farfán, en el programa 'Tres al Hilo' | Foto: Archivo GEC / Composición EC
La modelo se sumó al 'streaming' del exfutbolista Jefferson Farfán, en el programa 'Tres al Hilo' | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

La exmodelo Tilsa Lozano afirmó que no tiene inconvenientes en recibir al exfutbolista Juan Manuel ‘el Loco’ Vargas como invitado en su podcast ‘Tres al hilo’, tras ser consultada sobre esa posibilidad por su compañero de conducción Gabriel Calvo.

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