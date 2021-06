La jurado de “El artista del año”, Tilsa Lozano, abrió su corazón y reconoció que es una mujer muy romántica que disfruta de los pequeños detalles, por lo que al ser consultada por un futuro matrimonio dijo que le gustaría celebrarlo en una ceremonia íntima.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la empresaria reconoció que le gustaría casarse con su pareja Jackson Mora en una ceremonia privada, rodeada de su familia y amigos más cercanos. Según dijo, no le gustaría “un show”.

“Aunque no lo crean y no lo parezca, soy romántica. Me gustan los detalles espontáneos, nada impuesto, que todo fluya de manera natural”, manifestó la ex ‘Vengadora’ al citado medio nacional.

“(¿Dónde te gustaría casarte?) Aquí (en Perú), pero algo super íntimo, no quiero una boda de 500 invitados, tampoco de diez, me gustaría algo chiquito, donde participen mi familia y amigos, no quiero un show”, añadió Lozano.

Como se recuerda, hace algunos días Tilsa Lozano reveló a través de sus redes sociales que se vacunó contra la COVID-19 en Miami, Estados Unidos, a donde viajó para disfrutar de algunos días en familia.

De esta manera, Tilsa Lozano se suma a la lista de personalidades de la televisión que han viajado a Estados Unidos para recibir la vacuna contra la COVID-19. Magaly Medina, Rosángela Espinoza, Jessica Newton, Flavia Laos, entre otros también viajaron anteriormente para vacunarse.

VIDEO RECOMENDADO

Las caídas más polémicas en los programas de Gisela Valcárcel