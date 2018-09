Tilsa Lozano dijo estar atravesando una situación "muy difícil" en su relación con Miguel Hidalgo luego de que el programa "Válgame Dios" difundiera unas imágenes que lo muestran en salidas nocturnas antes y después de que la modelo diera a su luz a su segundo hijo.

"Yo no te puedo hablar de una infidelidad porque no la veo, pero sí veo una situación incómoda, una situación que a mí, Tilsa Lozano, no me gusta. Hay quienes me dicen: 'pero solo está bailando, no pasa nada'. Y está bien, las personas somos diferentes y no pensamos igual, pero yo no pienso así", declaró en entrevista con Rodrigo González.

EN VIDEO: Miguel Hidalgo, pareja de Tilsa Lozano, en discoteca. (Fuente: Latina)

La ex 'Vengadora' contó también que hasta el momento no ha hablado con Miguel Hidalgo de lo ocurrido, pero dijo sentir que le había perdido la confianza. Estas fueron las principales revelaciones de Tilsa Lozano en su entrevista con "Válgame Dios":

1. EL 'AMPAY' LA SORPRENDIÓ

Tilsa Lozano contó que los videos de Miguel la tomaron por sorpresa. Aunque aseguró que él le había informado que saldría con amigos, las imágenes le generaron desconfianza, pues no conocía a varias de las chicas que lo acompañaban y ella se encontraba en un momento importante en la vida de ambos: una grabación lo muestra bailando antes de que ella dé a luz; otra, en una salida nocturna poco después del nacimiento de Mássimo.

La modelo reconoció que fue diferente con un video previo que se propaló de su pareja en una playa. "Miguel es así, súper cariñoso, entrador, hablador. Cuando sale, es así. Pero esas imágenes que salieron en la playa eran con un grupo de amigos que yo conocía, porque alquilan en el mismo lugar que nosotros. Diferente es ver imágenes que tú ya conoces con esas nuevas imágenes en las que yo no conozco a ninguna de las personas que salen. Quiero aclarar que ninguna de esas chicas es amiga mía o familia. Y a esas chicas déjenlas en paz, porque yo veo mucho machismo. Dicen que por qué ellas bailan con él si saben que tiene pareja. Un momento. Mi relación es con Miguel", afirmó.

2. NO VE UNA INFIDELIDAD, PERO FUE DESCONSIDERADO

En otro momento de la entrevista, a Tilsa Lozano se le quebró la voz porque dijo que los síntomas post parto acentuaban su sensibilidad. "Yo di a luz hace 2 meses, yo estoy sensible", afirmó y luego indicó que no consideraba que las imágenes de "Válgame Dios" comprueben una infidelidad. "A mí no me cuadran las imágenes, es una situación sumamente difícil para mí. A mí me gusta decir la verdad. Yo no lo voy deferente ni a mirar otro lado y hacerme la ciega, porque yo no soy así", contó.

La ex presentadora de "Titanes" aseguró que todavía ama al padre de sus hijos, pero considera que a veces el amor "no es suficiente". "Ahorita te digo con la mano en el corazón que estoy confundida, triste, pero por un hombre no me voy a morir. Lo que me duele es que en una de las imágenes yo estaba embarazada y en otra acabo de dar a luz. Me parece una desconsideración. Así no haya pasado nada, a mí me duele pues", argumentó.

3. MIGUEL SIENTE QUE NO HIZO NADA MALO

La ex conductora de "Amor de verano" explicó que las imágenes del programa de farándula salieron al aire cuando Miguel Hidalgo estaba de viaje por trabajo. "Él recién regresó anoche y tenemos una conversación pendiente", indicó la modelo que dijo que su pareja considera que no ha hecho nada malo. "Él ha estado de viaje, ha estado en Cuzco y Bolivia. Recién llegó en la noche. Puse las imágenes, esperé que mis hijos durmieran, y me chocó lo que vi. Me chocaron todas las imágenes, me chocó el conjunto y saber el momento en el que se grabaron", expresó. "Estoy hablando con ustedes antes que con él, porque no quiero hablar con él. Él me conoce, sabe cómo soy. Si le he dicho que no es el momento para hablar, sabe que no es momento para hablar. Para él, él no ha hecho nada malo, para mí sí", continuó.

4. PERDIÓ LA CONFIANZA EN SU PAREJA

Tilsa Lozano contó que 'Miguelón' le pidió que lo acompañe en varias de sus salidas, pero que ella prefería quedarse en casa con los niños y porque no se sentía de ánimo para fiestas. Así mismo, dijo que su relación se basaba en esa confianza que ahora siente "rota". "A mí me gusta vivir en paz, estar tranquila, confiar. Para mí esta es una situación difícil porque no sé si voy a volver a confiar, porque a mí estas cosas no me gustan", dijo.

5. QUIERE EVITAR UNA RELACIÓN TÓXICA

La ex modelo de 35 años dijo no estar segura de la decisión que tomara tras este hecho, pero dijo que prefiere evitar que su relación se convierta en algo "tóxico". "Si algo se rompió, es mejor separarse queriéndonos como amigos a generar una relación tóxica. Yo no quiero no confiar, estar pensando qué pasara cuando salga. Siento que él también cargó una mochila muy fuerte conmigo, porque estar conmigo no es fácil. Pero él sabía que lo podían grabar, y no le importó. Diga lo que diga, yo ya no confío en él, no quiero darle rienda suelta a mi imaginación", explicó.

6. NO QUIERE QUE LO INSULTEN

Tilsa Lozano explicó que lo que más le duele de esta situación son los insultos a los que se ven expuestos ambos. "A mí me ha dolido mucho todo lo que se ha tejido alrededor. Él es el papá de mis hijos y escuchar que le digan parásito, mantenido... escuchar esas cosas a mí me duele en el alma más allá del fastidio que me puedan causar las imágenes. Él va a ser siempre mi familia porque somos padres. Superemos o no lo que pasamos ahorita, yo quiero tener una buena relación sigamos o no sigamos", afirmó.

