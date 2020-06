Luego que Magaly Medina reconociera que hizo una reunión en su casa pese al Estado de emergencia, muchos han criticado su decisión, entre ellos Tilsa Lozano, quien utilizó sus redes sociales para llamar “mentirosa” a la presentadora de televisión.

A través de sus stories de Instagram, Tilsa Lozano no tuvo problemas en referirse a la polémica que envuelve a Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano, quien también fue visto en otra reunión cantando y bebiendo alcohol.

“¿Ahora sí existe la privacidad? ¡Qué pase la mentirosa! “¿Y ahora? #Credibilidad cero”, escribió Tilsa Lozano en sus redes sociales, junto a una imagen en la se puede ver a Laura Bozzo.

Tilsa Lozano y su crítica a Magaly Medina: “¿Ahora sí existe la privacidad?”. (Foto: Captura)

En entrevista para el diario Trome, Magaly Medina reconoció que celebró el cumpleaños número 50 de su cuñada con una reunión en su casa. Justificó la reunión señalando que la pandemia “ha generado un desgaste emocional muy fuerte”.

“Fue por sus 50 años. Traje a toda mi familia a mi casa luego de practicarle a todos, cada 15 días las pruebas del COVID-19, porque esta pandemia me ha generado un desgaste emocional muy fuerte porque no podía ver a mis padres, mi hijo y sobrinos. Ahora están pasando conmigo la última etapa de la cuarentena, felizmente todos estamos sanos”, mencionó la conductora de “Magaly TV, la firme”.

También habló sobre las imágenes en las que se ve a su esposo, Alfredo Zambrano, en una reunión de amigos. “Fue un almuerzo, cumpleaños de uno de sus amigos, tengo entendido que eran cuatro personas, pero no puedo responder por otra persona, respondo por mí y mis acciones; así ha sido a lo largo de mi carrera y cualquier otra cosa lo resolveré en privado, más no puedo comentar. Tendrías que preguntarle a él, yo asumo la culpa por mis decisiones no las decisiones del resto, eso es lo que hace un adulto”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

‘Esto es Guerra’ México será transmitida en EEUU por Univisión

'Esto es Guerra' México será transmitida en EEUU por Univisión

TE PUEDE INTERESAR