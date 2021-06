La modelo y jurado de “El artista del año”, Tilsa Lozano, anunció hace algunos días que viajó a Miami, Estados Unidos, para disfrutar de un tiempo en familia y de paso aprovechar para vacunarse contra la COVID-19.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exintegrante de “Las Vengadoras” anunció que había llegado al centro de vacunación. “Llegando a vacunarme”, escribió en una fotografía en la que aparece acompañada.

Esta fue la foto que Tilsa Lozano compartió antes de recibir la vacuna contra la COVID-19. (Foto: Captura de Instagram)

Minutos después, compartió otra fotografía en la que aparece, con su cartilla de vacunación en mano, tras ser inoculada. Aunque lleva puesta la mascarilla se logra distinguir una expresión de felicidad en su rostro.

Así anunció Tilsa Lozano que recibió la vacuna contra la COVID-19. (Foto: Captura de Instagram)

De esta manera, Tilsa Lozano se suma a la lista de personalidades de la televisión que han viajado a Estados Unidos para recibir la vacuna contra la COVID-19. Magaly Medina, Rosángela Espinoza, Jessica Newton, Flavia Laos, entre otros también viajaron anteriormente para vacunarse.

Cabe señalar que la jurado de “El artista del año” habría sido cuestionada por diversos seguidores al revelar que viajó a Estados Unidos el pasado domingo 6 de junio, día de las elecciones presidenciales en Perú.

Sin embargo, Tilsa utilizó sus redes sociales para informar que no evadió su deber cívico y realizó su voto antes de viajar. “Para las personitas mala vibra que dicen que no voté. Sí voté y luego me vine de viaje. Cumplí con mi deber antes de viajar”, manifestó, además, compartió una instantánea suya saliendo de su local de votación.

