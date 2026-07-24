Timoteo reacciona a declaraciones de María Pía Copello sobre su enemistad en televisión. (Foto: Instagram - @timoteodelatv / Captura de YouTube - "Magaly TV la firme")
Timoteo reacciona a declaraciones de María Pía Copello sobre su enemistad en televisión. (Foto: Instagram - @timoteodelatv / Captura de YouTube - "Magaly TV la firme")
Por Redacción EC

Ricardo Bonilla, recordado por interpretar al popular personaje infantil Timoteo, reapareció en redes sociales luego de que María Pía Copello revelara detalles sobre el distanciamiento que marcó el fin de su amistad. La exconductora aseguró recientemente que las diferencias económicas y laborales fueron determinantes para el quiebre de su relación.

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