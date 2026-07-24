Ricardo Bonilla, recordado por interpretar al popular personaje infantil Timoteo, reapareció en redes sociales luego de que María Pía Copello revelara detalles sobre el distanciamiento que marcó el fin de su amistad. La exconductora aseguró recientemente que las diferencias económicas y laborales fueron determinantes para el quiebre de su relación.

Durante una reciente entrevista, la exanimadora infantil sostuvo que se sintió poco valorada profesionalmente y que existieron desacuerdos relacionados con la distribución de ingresos durante la época de los circos y presentaciones en vivo de “María Pía y Timoteo”.

“Yo no tengo nada que perdonar; actualmente no me hablo con Ricardo, pero sí es verdad que no quedamos tan bien. Básicamente, nuestro tema principal fue económico: Él negoció con el canal, tener los circos y las giras; él se vuelve juez y parte, era el muñeco y empresario y ahí empiezan los problemas”, declaró Copello sobre esta situación.

Timoteo reacciona a declaraciones de María Pía Copello sobre su enemistad en televisión. (Foto: Captura de TikTok / @detallito.s.mm)

Tras la difusión de estos comentarios, muchos esperaban una respuesta directa de Bonilla. Sin embargo, el actor decidió tomar distancia de la polémica y optó por no pronunciarse sobre las acusaciones realizadas por su excompañera de trabajo.

En lugar de entrar en controversias, Ricardo Bonilla utilizó la cuenta oficial de Timoteo para agradecer las muestras de apoyo recibidas por parte del público. “Gracias a todos por sus lindos comentarios”, escribió el artista en un video de las declaraciones de María Pía.

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Como era de esperarse, el mensaje de Bonilla fue respaldado por sus seguidores, quienes celebraron que evitara alimentar la discusión. Algunos incluso recordaron con cariño los años en que Timoteo acompañó a varias generaciones de niños en la televisión peruana.

María Pía Copello revela por qué nunca habló de su mala relación con Timoteo. (Foto: Captura de YouTube - "Magaly TV la firme" / Instagram - @timoteodelatv)

Como se recuerda, “María Pía y Timoteo” fue un popular programa infantil que, pese a su éxito, protagonizó su mayor polémica fuera de las cámaras. Según la exconductora, actualmente no mantiene comunicación con Ricardo Bonilla. Según explicó, los conflictos surgieron cuando el pupular ‘Dragón’ asumió funciones empresariales vinculadas a los espectáculos que ambos protagonizaban.