El artista compartió un breve mensaje a través de sus historias de Instagram, donde dejó entrever que prefiere guardar silencio frente a la polémica que surgió por las recientes declaraciones de sus excompañeras de trabajo.
“Me quedo en silencio por el cariño y amor que hubo durante tantos años trabajando y compartiendo juntos”, escribió el recordado Timoteo en referencia a los años que compartió con ambas presentadoras de televisión.
Con esta publicación, Timoteo evitó responder directamente a los comentarios sobre el distanciamiento y tampoco ofreció su versión de los desacuerdos laborales que habrían provocado el quiebre. De esta manera, evitó alimentar una confrontación pública.
¿Qué pasó entre Karina Rivera y Timoteo?
Durante su conversación en el podcast de María Pía Copello, Karina Rivera explicó que el distanciamiento se habría originado después de una extensa temporada de circo realizada el año pasado. Según relató, ambos compartieron escenario en diferentes ciudades del país, como parte de un proyecto que reunía nuevamente a los recordados personajes de la televisión infantil peruana.
La conductora señaló que decidió retirarse de la propuesta cuando Ricardo Bonilla le planteó trasladar la siguiente temporada a Arequipa. Rivera descartó la opción debido a sus responsabilidades familiares y optó por no continuar con el proyecto. Además, se enteró de que el actor finalmente realizó el show en Lima.
Otro de los aspectos que llamó la atención de sus declaraciones fue la falta de comunicación que, según Rivera, se produjo después de estos acontecimientos. La animadora manifestó que no mantiene contacto con Bonilla desde hace aproximadamente un año e incluso comentó que desconoce cuál es su situación profesional actual.
Xiomy llega con una torta como detalle para celebrar, pero el postre se mueve durante el trayecto. Entre bromas, reclamos por los regalos de viaje y comentarios sobre un cumpleaños, la conversación transcurre con humor y momentos espontáneos.