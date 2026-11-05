Ricardo Bonilla, conocido por dar vida al personaje infantil Timoteo, se pronunció luego de las recientes declaraciones de Karina Rivera y María Pía Copello sobre el distanciamiento que mantienen desde hace un tiempo.

El artista compartió un breve mensaje a través de sus historias de Instagram, donde dejó entrever que prefiere guardar silencio frente a la polémica que surgió por las recientes declaraciones de sus excompañeras de trabajo.

“Me quedo en silencio por el cariño y amor que hubo durante tantos años trabajando y compartiendo juntos”, escribió el recordado Timoteo en referencia a los años que compartió con ambas presentadoras de televisión.

Ricardo Bonilla, el recordado Timoteo, publicó un mensaje en redes sociales luego de que María Pía y Karina Rivera revelaran detalles del conflicto que habría marcado el fin de su relación laboral. (Foto: Instagram / @truqui.bonilla - @sinmasquedecir.oficial)

Con esta publicación, Timoteo evitó responder directamente a los comentarios sobre el distanciamiento y tampoco ofreció su versión de los desacuerdos laborales que habrían provocado el quiebre. De esta manera, evitó alimentar una confrontación pública.

¿Qué pasó entre Karina Rivera y Timoteo?

Durante su conversación en el podcast de María Pía Copello, Karina Rivera explicó que el distanciamiento se habría originado después de una extensa temporada de circo realizada el año pasado. Según relató, ambos compartieron escenario en diferentes ciudades del país, como parte de un proyecto que reunía nuevamente a los recordados personajes de la televisión infantil peruana.

La conductora señaló que decidió retirarse de la propuesta cuando Ricardo Bonilla le planteó trasladar la siguiente temporada a Arequipa. Rivera descartó la opción debido a sus responsabilidades familiares y optó por no continuar con el proyecto. Además, se enteró de que el actor finalmente realizó el show en Lima.

Pareja televisiva celebra 30 años desde que se estrenó el programa "Karina y Timoteo" y presentará un espectáculo de aniversario.

Otro de los aspectos que llamó la atención de sus declaraciones fue la falta de comunicación que, según Rivera, se produjo después de estos acontecimientos. La animadora manifestó que no mantiene contacto con Bonilla desde hace aproximadamente un año e incluso comentó que desconoce cuál es su situación profesional actual.