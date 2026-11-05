Ricardo Bonilla, el recordado Timoteo, publicó un mensaje en redes sociales luego de que María Pía Copello y Karina Rivera revelaran detalles del fin de su relación laboral. (Foto: Instagram / @truqui.bonilla)
Ricardo Bonilla, el recordado Timoteo, publicó un mensaje en redes sociales luego de que María Pía Copello y Karina Rivera revelaran detalles del fin de su relación laboral. (Foto: Instagram / @truqui.bonilla)
Por Redacción EC

Ricardo Bonilla, conocido por dar vida al personaje infantil Timoteo, se pronunció luego de las recientes declaraciones de Karina Rivera y María Pía Copello sobre el distanciamiento que mantienen desde hace un tiempo.

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