Tom Hanks se convierte en el ícono televisivo estadounidense Fred Rogers

En su tercera jornada, el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) estrenó uno de los filmes más esperados del año, la última película de Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood", que está acompañado de "Hustlers", con Jennifer López.

El primer fin de semana de TIFF siempre está reservado a las películas de los principales estudios, con grandes nombres del mundo del cine y que aspiran a lo máximo de cara a la competición de los Oscar.

Y el primer fin de semana de esta 44 edición de TIFF no es una excepción. Las dos Galas del día, el programa que concentra a las estrellas en la alfombra roja, son filmes de dos directoras y absolutamente distintos.

El primero, de Marielle Heller ("The Diary of a Teenage Girl", 2015), es quizás uno de los filmes más esperados del año, "A Beautiful Day in the Neighborhood", una exploración de la persona de Fred Rogers, un ministro presbiteriano y músico que se convirtió en la mayor estrella de la televisión infantil en Estados Unidos.

Rogers, que murió en 2003 a los 74 años de edad, fue el creador y presentador de la serie de televisión "Mister Rogers' Neighborhood" entre 1968 y 2001, un programa que marcó la vida de varias generaciones de niños estadounidenses y rompió los esquemas de la televisión por su ritmo lento y el carácter de su protagonista.

En "A Beautiful Day in the Neighborhood", no podía ser otro sino Tom Hanks, otro icono de la cultura audiovisual estadounidense, como Rogers, por su simplicidad y buenas maneras, quien podría interpretarle.

Heller basa su película en un artículo aparecido en 1998 en la revista "Esquire" al utilizar la amistad que Rogers mantiene con un periodista al borde del fracaso, Lloyd Vogel (interpretado por Matthew Rhys), quien está escribiendo un artículo sobre el personaje de televisión.

Curiosamente, la segunda Gala de hoy, "Hustlers", dirigida por Lorene Scafaria ("The Meddler", 2015) e interpretada por Constance Wu, Jennifer López y Julia Stiles entre otras actrices, también está inspirada en el artículo de una revista.

Esta vez un artículo aparecido en 2015 en "New York Magazine" sobre un grupo de "strippers" que tras la crisis financiera de 2008 encontraron nuevas maneras, a veces ilegales pero siempre creativas, de mantener el negocio a flote.

Pero aquí acaban las similitudes entre "A Beautiful Day in the Neighborhood" y "Hustlers". Porque si en la primera, Heller posa su mirada en un mundo casi exclusivamente de hombres, en la segunda, Scafaria ofrece su visión sobre un universo de mujeres.

La película biográfica de Fred Rogers no es una anomalía en esta edición de TIFF. "A Beautiful Day in the Neighborhood" está acompañada por filmes como "Dolemite Is My Name", "Judy", "Radioactive" y "Harriet".