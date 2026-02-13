‘Tomate’ Barraza habría tenido una relación con la expareja de su primo José María Barraza

Carlos Barraza, más conocido como ‘Tomate’ Barraza, se encuentra en medio de la polémica luego que Andrea Muñoz, expareja de José María Barraza (primo del cantante), revelara que tuvo un affaire con él.
Durante una reciente entrevista con el programa “Magaly TV, la firme”, Andrea Muñoz no solo reveló que tuvo más que una amistad con ‘Tomate’ Barraza, sino también mostró mensajes comprometedores entre ambos.
“Te voy a ser honesta, siempre le he tenido un cariño porque siempre me ha apoyado en los momentos más vulnerables. La relación se ha roto, han pasado cosas”, dijo inicialmente Andrea.
“Durante años respetamos la línea de la familia, pero hay más que nada un cariño. Durante dos años no pasaba nada, esto viene recién del año pasado, cuando me dijo sus sentimientos”, agregó.
Conversaciones comprometedoras
Durante su intervención en “Magaly TV, la firme”, Andrea Muñoz reveló conversaciones pasadas que tuvo con el cantante de Los Barraza, de julio de 2025. En dichos mensajes, ‘Tomate’ Barraza se muestra muy afectuoso.
“¿Qué sentiste al tener ese contacto conmigo? Me too, my love, quiero verte (...) De veras, necesito verte. Ya mi amor, descansa (...) Esperaré a que estés en Lima y conversar en persona, yo te adoro, pero tenemos que conversar si es lo que deseas”, es uno de los mensajes del cantante.
“¿Me perdonas por favor? Gracias, mi amor, te quiero mucho. Mi amor buenos días, ¿cómo estás? Te extraño. Mucho, lo siento, igual te quiero. Tengo muchos sentimientos hacia ti, no puedo dejar de decírtelo”, escribió en otro mensaje.
Finalmente, Muñoz aseguró que decidió poner punto final a esta breve relación con ‘Tomate’ Barraza porque él no tenía la intención de reconocer públicamente su romance.