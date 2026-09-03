Carlos ‘Tomate’ Barraza rompió su silencio luego de que su expareja Ingrid Mijares lo denunciara ante la Fiscalía por presuntos actos de violencia física, maltrato psicológico, acoso y hostigamiento. El caso fue expuesto en “Magaly TV, la firme”, donde se difundió parte de la documentación relacionada con la investigación.

Ingrid Mijares, cantante venezolana que durante varios años integró la orquesta de Barraza, relató ante las autoridades distintos episodios que, según su versión, habría vivido durante su relación y el tiempo que trabajaron juntos. Entre sus declaraciones mencionó insultos, gritos y un supuesto episodio de violencia física ocurrido fuera de una discoteca.

De acuerdo con el documento mostrado en el programa de Magaly Medina, la denunciante aseguró que el cantante habría tenido un altercado con ella dentro de su camioneta. “Llegó a golpearme en su camioneta afuera de una discoteca, me jaló de los cabellos, me estaba ahorcando”, se lee en la declaración atribuida a Mijares.

Denuncian a Tomate Barraza por agresión. Foto: ATV

La cantante también señaló presuntos actos de hostigamiento relacionados con su actividad profesional. Según su testimonio, Barraza habría intervenido para que perdiera algunos trabajos como profesora de canto en municipalidades de San Martín de Porres, Magdalena del Mar y San Miguel. Asimismo, afirmó que habría contactado a personas que la contrataban para intentar impedir su participación en determinados eventos.

Otro episodio incluido en la denuncia habría ocurrido en septiembre de 2024. Mijares sostuvo que Barraza la recogió de su domicilio y arrancó el vehículo antes de que pudiera cerrar la puerta, provocando que casi cayera. Según su relato, este hecho marcó el final definitivo de una relación que habría comenzado en 2021 y terminado en 2024.

Tras conocer las acusaciones, el programa buscó la versión de ‘Tomate’ Barraza. El cantante negó los hechos que se le atribuyen y aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. “Es mentira. Yo estoy dispuesto siempre a colaborar con la justicia y a esclarecer todos los hechos”, manifestó.

Denuncia contra Tomate Barraza. Foto: ATV

Por su parte, Mijares expresó que su principal objetivo es recuperar la tranquilidad y poder continuar con su vida y su trabajo sin sentirse perseguida. La denuncia permanece en investigación, por lo que corresponderá a las autoridades determinar si las acusaciones tienen sustento y establecer las responsabilidades que correspondan.