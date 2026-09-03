Carlos ‘Tomate’ Barraza se ha visto envuelto en una nueva polémica tras la denuncia de su expareja Ingrid Mijares por agresión, acoso y hostigamiento. ( Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme"
Carlos ‘Tomate’ Barraza se ha visto envuelto en una nueva polémica tras la denuncia de su expareja Ingrid Mijares por agresión, acoso y hostigamiento. ( Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme"
Por Redacción EC

Carlos ‘Tomate’ Barraza rompió su silencio luego de que su expareja Ingrid Mijares lo denunciara ante la Fiscalía por presuntos actos de violencia física, maltrato psicológico, acoso y hostigamiento. El caso fue expuesto en “Magaly TV, la firme”, donde se difundió parte de la documentación relacionada con la investigación.

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