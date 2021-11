Tommy Portugal sorprendió luego que se refiriera al nuevo romance de su expareja, la cantante de cumbia Estrella Torres. Como se recuerda, los cantantes mantuvieron una relación sentimental de casi ocho años.

Portugal le deseó lo mejor a la exintegrante de “Puro Sentimiento” en su nueva relación con el modelo Kevin Salas.

“Obviamente siempre le deseo lo mejor, hemos quedado muy bien, como amigos”, dijo el cantante al diario El Popular. “En realidad, (A Kevin) lo he visto en la tele, cuando he salido con Estrella, pero no lo conozco personalmente”, agregó.

El cantante también se refirió Tony Rosado, quien días atrás le dijo que si no retomaba su relación con Estrella Torres era un “tonto”.

“Tony es nuestro amigo y él tiene un sentido del humor un poquito peculiar. Porque en realidad hemos estado bromeando entre nosotros, cosas que no debieron haber salido, pero nunca falta el que graba y cuelga todo con esa intención”, comentó.

Por otro lado, Tommy Portugal también habló sobre al ingreso de Estrella a “El Artista del Año”. “Si claro, en realidad ese día estaba cantando, pero he visto la repetición, y ella es talentosísima, canta, baila, actúa y además que ella es responsable, le mete harto punche a lo que hace, porque ama lo que hace, entonces estoy seguro de que le va a ir muy bien”, contó.

Asimismo, el cantante dijo que sí aceptaría apoyar a Estrella en ser su refuerzo en el programa de Gisela Valcárcel. “Claro, yo siempre la voy a apoyar, hemos quedado cómo amigos y si a mí me dicen, yo normal, no tengo problemas”, agregó.

