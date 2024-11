El cumbiambero Tommy Portugal arremetió nuevamente contra su colega Deyvis Orosco, esta vez asegurando que el hijo del fallecido Johnny Orosco trató de “sabotearle” una de sus canciones, al pedirle al compositor del tema que retirara la pieza de circulación, debido a que tenía interés por interpretarla con exclusividad.

“Hace poco saqué una canción que pegó bien en redes sociales, y al poco tiempo el compositor me llamó para decirme que Deyvis le había pedido que me bajaran la canción porque él la quería cantar”, denunció Portugal al ser entrevistado por El Popular. Además, señaló que Deyvis tendría actitudes similares con su primo Bill Orosco, de 22 años, con quien mantiene una disputa legal por los derechos de autor y el uso de su apellido como marca.

La relación entre los primos Orosco sigue siendo tensa, y Tommy Portugal no duda en señalar que Deyvis tiene celos de Bill. “Creo que Deyvis se siente el número uno, el rey de la cumbia, pero le preocupa la competencia de su primo. Tal vez teme que le quite el trabajo”, explicó el cantante. De otro lado, Portugal afirmó que lo más importante es permitir que el público elija qué escuchar sin interferencias. “Uno tiene que dejar que el público elija qué escuchar y competir de manera justa”, complementó.

Tommy habló también sobre lo que considera una “argolla” en la industria de la cumbia. Según él, en algunas ocasiones se ha visto marginado de ciertos espacios. “Cuando entro a una radio y Deyvis está allí, me bajan la música y me ponen a un costado. No sé si es casualidad, envidia o influencias, pero eso pasa”, señaló. A pesar de estos conflictos, el cantante dejó claro que sus comentarios no buscan generar enemistades, sino señalar la importancia de apoyar a nuevos talentos.

MÁS INFORMACIÓN: Tommy Portugal se convirtió en padre por segunda vez y esta es su primera foto junto a su hija

Finalmente, Portugal aprovechó para hacer un llamado a Deyvis Orosco a centrarse en su carrera y en ayudar a los jóvenes artistas. “Él fácilmente desde su posición podía ayudar a jóvenes de su barrio, así como lo hizo su papá conmigo”, afirmó en sus redes sociales, destacando el legado de solidaridad que dejó el fallecido vocalista del Grupo Néctar.