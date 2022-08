El cantante de cumbia Tommy Portugal no se quedó callado y lanzó un comunicado luego que María Fernanda Véliz, su hija no reconocida, apareciera en el set de “Magaly TV, la firme” para asegurar que ha sido un padre ausente y que no la ha apoyado en su carrera musical.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante aclaró cual es su relación con ‘Mafer’. Según dijo, él se enteró que era su padre a través de un mensaje de Messenger, por lo que la noticia lo dejó en shock; sin embargo, nunca se negó a asumir su responsabilidad.

“Hace unos años me enteré que era padre de una niña de casi 13 años a través de un mensaje de Messenger, al cual no supe cómo reaccionar. Tuve muchas dudas respecto al porqué me habían ocultado esta información por tantos años, algo que hasta el día de hoy sigue sin respuesta. Sin embargo, aunque me tomó tiempo procesarlo, decidí asumir la responsabilidad sin duda alguna, incluso sin haber solicitado una prueba de ADN para intentar no herir los sentimientos de mi hija a pesar de la situación”, empezó en su comunicado.

En la misma carta, Portugal explicó que intentó retomar el tiempo perdido como padre e hija; sin embargo, la comunicación fue difícil porque ambos eran “tímidos”. Además, defendió que sí ha apoyado a su hija en su carrera musical, pero prefirió no contar detalles.

“Orgulloso de su talento, siempre la he aconsejado e intentado guiar en lo que es mejor para ella y las cosas que quiere lograr. Le he brindado distintos tipos de herramientas y oportunidades para ayudarla a crecer y desarrollarse artísticamente, con la intención de que pueda destacar por su talento y salir adelante por mérito propio. No mencionaré cada cosa que he hecho para apoyar su carrera musical porque me basta con que ella lo sepa, pero no puedo negar que me apena saber que considere que no tiene mi apoyo”, precisó.

Finalmente, Tommy Portugal le dedicó un emotivo mensaje a María Fernanda Véliz y le aconsejó que no se desespere por despegar en el mundo de la música, pues tiene talento y en cualquier momento llegará su oportunidad.

“Tienes un gran talento y no necesitas dar que hablar para ser relevante. Sé que no soy el mejor papá, que probablemente las cosas serían diferentes y más fáciles si es que hubiéramos tenido la oportunidad de conocernos desde que estabas en la barriga, verte crecer y compartir momentos juntos todos estos años, pero lamentablemente no fue así y me apena mucho que esto haya afectado nuestra relación. No te preocupes que no estoy enojado contigo, solo quiero que sepas que siempre desearé lo mejor para ti en todos los aspectos de tu vida”, señaló al final de su comunicado.