El cantante Toño Centella reveló que fue confundido con el cómico Flautín cuando bajó de peso, producto de la cirugía de manga gástrica que se realizó.

Durante una entrevista con el exchico reality Yaco Eskenazi para el programa Estás en todas, el intérprete reveló que se aplicó la cirugía por salud.

“Me hice más que nada por salud, porque tenía diabetes y me la hice justo antes de pandemia... la diabetes como que te sube y te baja, me alteraba, me hice más por salud que por otra cosa, ahora me siento tranquilo, me siento bien”, comentó Centella.

Toño Centella confundido con Flautín

Por otro lado, Centella reveló como anécdota que durante el tiempo que bajó de peso, sus seguidores aprovechaban las transmisiones en vivo que realizaba para jugarle bromas.

“Estaba más flaco porque fui a la nutricionista, quería que coma vegetales, yo comía y estaba todo chupado... la gente me decía en las transmisiones ‘Andate al cementerio’, ‘¿Ese no es Kike Suero?’... hasta ‘Flautín’ me dijeron...”, relató el cantante.

¿Qué dijo Toño Centella por la supuesta infidelidad de su expareja Johana Rodríguez?

Toño Centella habló también de la supuesta infidelidad que su expareja Johana Rodríguez cometió. El artista explicó que al no tener evidencia de la aparente traición amorosa, decidió retomar su relación, pero no duró mucho tiempo.

“Pero ya no fue igual, total que llegamos a una conclusión, ya mejor ahí nomás y cada uno por su lado. Estoy soltero desde febrero”, sentenció el cantante.