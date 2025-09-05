El cantante Tony Rosado atraviesa un difícil momento luego que el pasado jueves 4 de septiembre su local Palacio del Ritmo, ubicado en el asentamiento humano Alan Perú, de Piura, fuera el blanco de un ataque armado.

Según reportaron las autoridades, alrededor de las 9:30 p.m. del jueves 4 de septiembre, desconocidos dispararon al menos seis veces contra el portón del establecimiento nocturno, dejando las marcas del hecho en la fachada.

El ruido de los disparos alertó a los vecinos. Según testigos, algunos pensaron que se trataban de cohetes; sin embargo, luego tomaron conocimiento que era algo más grave.

Local de Tony Rosado en Piura sufre atentado. (Foto: Captura de video)

“Yo escuché como ocho balazos. Al comienzo pensé que eran colombianos que suelen pasar en moto reventando cohetes o de repente niños jugando, pero luego vi los huecos de bala y me di cuenta de que eran disparos de verdad”, dijo un testigo a RPP.

Pese a la gravedad del atentado, no hubo heridos, ya que el Palacio del Ritmo, local de eventos de propiedad de Tony Rosado, no tenía clientes en ese momento.

Local de Tony Rosado en Piura sufre atentado. (Foto: Captura de video)

Efectivos de la comisaría de Piura y personal de la División de Investigación Criminal (Divincris) se hicieron presentes en el lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar con las investigaciones.