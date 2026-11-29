Tony Rosado contó que su vivienda, ubicada en Piura, resultó afectada por las intensas lluvias que se registran en la región debido al Fenómeno El Niño. El artista explicó que, aunque no llegó a producirse una inundación completa en su propiedad, el agua ingresó a varios espacios de la casa.

En un entrevista en Trome, el intérprete señaló que actualmente se encuentra en Buenos Aires, Argentina, debido a tema de trabajo, por lo que recibió las noticias a través de las llamadas telefónicas de sus hijas.

“Ahora me encuentro en Buenos Aires por trabajo, pero mis hijas me han llamado asustadas para contarme que está lloviendo fuerte y que se ha llenado la casa de agua, pero no se ha inundado, gracias a Dios. Mis hijas se han asustado y mi nieta también por la fuerte lluvia, truenos y rayos”, expresó Rosado.

Tony Rosado revela que su casa en Piura se llenó de agua por las fuertes lluvias. (Foto: Facebook)

Asimismo, el denominado ‘Ruiseñor de la Cumbia’ aprovechó para expresar su solidaridad con las familias de Piura que vienen afrontando las consecuencias de las lluvias e inundaciones.

“Mi solidaridad con los paisanos, todo Piura está lleno de agua, hay mucha gente que ha perdido todo, me da mucha pena de ver cómo la gente que trabaja en los mercados ha perdido todo”, contó.

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Por otro lado, el artista reiteró su preocupación por sus familiares y por los ciudadanos que vienen afrontando los efectos de las lluvias en Piura, mientras continúa cumpliendo sus compromisos laborales en Argentina.

Las lluvias intensas causaron inundaciones en cuestión de horas en varias zonas centrales de Piura. (TVPerú)

De esta manera, Tony Rosado alzó su voz para que las autoridades nacionales tomen cartas en el asunto y apoyen a los pobladores de Piura frente a las intensas lluvias que causan estragos en la región.