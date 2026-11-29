En un entrevista en Trome, el intérprete señaló que actualmente se encuentra en Buenos Aires, Argentina, debido a tema de trabajo, por lo que recibió las noticias a través de las llamadas telefónicas de sus hijas.
“Ahora me encuentro en Buenos Aires por trabajo, pero mis hijas me han llamado asustadas para contarme que está lloviendo fuerte y que se ha llenado la casa de agua, pero no se ha inundado, gracias a Dios. Mis hijas se han asustado y mi nieta también por la fuerte lluvia, truenos y rayos”, expresó Rosado.
Asimismo, el denominado ‘Ruiseñor de la Cumbia’ aprovechó para expresar su solidaridad con las familias de Piura que vienen afrontando las consecuencias de las lluvias e inundaciones.
“Mi solidaridad con los paisanos, todo Piura está lleno de agua, hay mucha gente que ha perdido todo, me da mucha pena de ver cómo la gente que trabaja en los mercados ha perdido todo”, contó.
Por otro lado, el artista reiteró su preocupación por sus familiares y por los ciudadanos que vienen afrontando los efectos de las lluvias en Piura, mientras continúa cumpliendo sus compromisos laborales en Argentina.
De esta manera, Tony Rosado alzó su voz para que las autoridades nacionales tomen cartas en el asunto y apoyen a los pobladores de Piura frente a las intensas lluvias que causan estragos en la región.
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