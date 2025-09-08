El cantante Tony Rosado atraviesa un difícil momento tras el atentado que sufrió su local, el Palacio del ritmo, hace algunos días. Según contó el intérprete de cumbia, su familia estaba en el interior del local cuando los delincuentes abrieron fuego contra la fachada del establecimiento.

En conversación con el programa “América Hoy”, Tony Rosado reveló que su familia se salvó de una tragedia, ya que se encontraban en el interior del local cuando los malhechores, a bordo de una moto lineal, dispararon contra el negocio.

En la misma línea, el cantante de cumbia aseguró que, a diferencia de otras orquestas víctimas de extorsión, a él no le han pedido dinero, pero si le han exigido que no se presente en Trujillo.

“No me han pedido suma de dinero, eso es lo raro, sino que no me presente, me amenazaron que no me presente en Trujillo, que no pise Trujillo”, dijo un desencajado Tony Rosado al citado medio.

Tony Rosado reveló que su familia estaba en su local en Piura durante el atentado. (Foto: Captura de video)

“Tengo que trabajar ¿De dónde voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a pagar los gastos?”, agregó el cantante, quien también hizo un pedido especial a las autoridades en tomar cartas en la lucha contra la delincuencia.

Como se recuerda, el pasado jueves 4 de septiembre, el local de Tony Rosado, ubicado en el asentamiento humano Alan Perú, de Piura, fue el blanco de un ataque armado.

Según reportaron las autoridades, alrededor de las 9:30 p.m. del jueves 4 de septiembre, desconocidos dispararon al menos seis veces contra el portón del establecimiento nocturno, dejando las marcas del hecho en la fachada.