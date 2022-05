Tula Rodríguez contó a sus seguidores de Instagram que decidió salir a bailar junto a sus amigos; sin embargo, al llegar a su casa su padre, el popular ‘Don Tulo’, no dudó en cuestionarla por la hora a la que llegó.

A través de su story de Instagram, la conductora de “En boca de todos” compartió unos videos en los que aparecía bailando junto a sus amistades en una discoteca, y también mostró el momento en el que llegó a su casa.

“Siendo las 2 de la mañana, a ‘mimir’. Muy bonita fiesta, muy bonito todo, pero ya el cuerpo no da. Ahora sí, buenas noches”, se le escucha a decir la figura de América Televisión.

Horas después, la conductora compartió otro video en el que aparece ‘Don Tulo’ interrogándole respecto a dónde y con quién estuvo la noche anterior.

“¿A qué hora has llegado ayer? que me fui a dormir y no llegabas... ¿A dónde te has ido?”, cuestionó el padre de la conductora de televisión.

Entre risas, la compañera de Maju Mantilla le respondió: “Al cumpleaños de mi amiga Mara”. Sin embargo, él le advirtió: ”Ojalá no sea mentira”.

Tula Rodríguez es regañada por su papá

VIDEO RECOMENDADO Tula Rodríguez le manda indirecta a Gisela Valcárcel