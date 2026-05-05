Tula Rodríguez vive una nueva etapa en la televisión y lo celebra a lo grande. La conductora de televisión se sumó al equipo de “Mande quien mande” de América Televisión, y confesó que se siente muy feliz de trabajar al lado de grandes amigos.

En una reciente declaración a la prensa, la conductora de televisión celebró ser parte de un nuevo programa, pero esta vez al lado de Laura Huarcayo y Carlos Vílchez en su papel de la ‘Carlota’.

“Me encuentro feliz de haber vuelto a América Televisión y ser parte de ‘Mande quien mande’, que es un programa lleno de entretenimiento familiar. Además, he encontrado a muchos amigos con los que he trabajado y me siento como en casa”, aseguró Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez celebra su regreso a la televisión. (Foto: Difusión)

Al hablar de sus compañeros de conducción, Tula señaló que es la primera vez que trabajan juntos, pero se conocen desde hace muchos años y les tiene mucha estima, respeto y cariño.

“Es la primera vez que trabajo con Laura y la Carlota en la conducción; pero nos conocemos de muchos años. Con Vílchez hemos hecho comedia, y los dos son muy talentosos. Su recibimiento ha sido lindo, caluroso y lleno de humor; así que estoy segura de que nos irá bien y el público va a disfrutar del programa”, señaló la conductora.

Por su parte, Laura Huarcayo y la ‘Carlota’ celebraron la inclusión de Tula Rodríguez a su equipo ya que, según dijeron, aportará experiencia y mucha buena onda a la conducción.

“Tula es una mujer talentosa y con mucha experiencia, así que su aporte es importante para el programa. La hemos recibido con los brazos abiertos y nos hemos acoplado de inmediato”, dijo Laura Huarcayo.

Fiel a su estilo, la ‘Carlota’ dijo que Tula llegó cargada de energía y alegría: “Ella es pura energía y alegría, siento que los tres nos complementamos muy bien”.