“Me encuentro feliz de haber vuelto a América Televisión y ser parte de ‘Mande quien mande’, que es un programa lleno de entretenimiento familiar. Además, he encontrado a muchos amigos con los que he trabajado y me siento como en casa”, aseguró Tula Rodríguez.
Al hablar de sus compañeros de conducción, Tula señaló que es la primera vez que trabajan juntos, pero se conocen desde hace muchos años y les tiene mucha estima, respeto y cariño.
“Es la primera vez que trabajo con Laura y la Carlota en la conducción; pero nos conocemos de muchos años. Con Vílchez hemos hecho comedia, y los dos son muy talentosos. Su recibimiento ha sido lindo, caluroso y lleno de humor; así que estoy segura de que nos irá bien y el público va a disfrutar del programa”, señaló la conductora.
“Tula es una mujer talentosa y con mucha experiencia, así que su aporte es importante para el programa. La hemos recibido con los brazos abiertos y nos hemos acoplado de inmediato”, dijo Laura Huarcayo.
Fiel a su estilo, la ‘Carlota’ dijo que Tula llegó cargada de energía y alegría: “Ella es pura energía y alegría, siento que los tres nos complementamos muy bien”.
Tula Rodríguez, conocida como 'La niña Tulita', vuelve a la conducción del programa Magazine de América tras casi 5 años de pausa. Se une a Carlos Vílchez y Laura Warkaitz desde el 27 de abril a la 1:40 pm. Habla de su felicidad por reencontrarse con el equipo, el secreto de su ingreso, prioridades familiares como la operación y estudios de su hija Valentina, y su gratitud por el tiempo concedido.