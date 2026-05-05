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Tula Rodríguez celebra su regreso a la televisión. (Foto: Difusión)
Tula Rodríguez celebra su regreso a la televisión. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Tula Rodríguez vive una nueva etapa en la televisión y lo celebra a lo grande. La conductora de televisión se sumó al equipo de “Mande quien mande” de América Televisión, y confesó que se siente muy feliz de trabajar al lado de grandes amigos.

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