“Estoy botando todo, llorando..., cuando colocaba las guirnaldas al árbol de Navidad encontré algunas con el nombre de mi mamá y de Javier por eso mis sentimientos están a flor de piel. Este 2022 me despido de todo y el próximo año quiero ser mujer, pues soy mamá y mujer. Estoy con terapias, terminando de soltar, limpiando mi casa, sacando fotos, recuerdos”, narra la artista, quien en setiembre del 2020 perdió a su esposo, Javier Carmona; y medio año después, a su madre, Clara Quintana.

Tula Rodríguez. (Foto: Alessandro Currarino)

Tras su paso por “En Boca de Todos”, Rodríguez se reencuentra con la animación a través de un nuevo proyecto de ATV y Radiomar llamado El Salsatón. Asegura que está preparada para asumir nuevos retos, en este caso junto a Sheyla Rojas y Paco Bazán.

“La transmisión de este evento salsero se realizará el 31 de diciembre, luego del programa ‘JB en ATV’, y tendrá una duración de 3 horas ininterrumpidamente por la señal de Canal 9. No voy a negar que al principio dudé en aceptar esta propuesta porque quería tomarme estos dos últimos meses del año para descansar; pero cuando me dijeron que estaría El Gran Combo de Puerto Rico y otras grandes agrupaciones acepté sin preguntar cuánto me iban a pagar. A estas alturas de mi vida solo me interesa estar donde me sienta bien”, aclara.

Además de El Gran Combo participarán en este evento musical Trébol Clan, Bembé, Yahaira Plasencia, Álex Matos, Álvaro Rod, Antonio Cartagena, Brunela Torpoco, Lucía de la Cruz, Combinación de la Habana, entre otros artistas.

Sheyla Rojas y Tula Rodríguez animarán El Salsatón este 31 de octubre.(Foto: Alessandro Currarino)

─Luego de aparecer en una fotografía junto a Jorge Benavides en ATV se especuló que volverían a trabajar juntos. ¿Tienes proyectos laborales con él?

La verdad no, y no porque no quiera, sino porque no se ha dado. Jorge al igual que Carlos Álvarez han sido mis jefes y les tengo mucho respeto y cariño. Volverlo a ver ha sido un placer, pero no hay una propuesta, tampoco voy a estar dentro de su elenco de artistas.

─¿Es verdad que te han propuesto acompañar a María Pía Copello en la conducción del nuevo programa de América TV?

Te voy a decir la verdad, no tengo nada oficial, no voy a estar en el proyecto, pero no sé qué pase más adelante. Deseo de todo corazón que les vaya espectacular, pues con los años aprendí que lo mejor que le puede pasar a la gente es que le vaya bien porque así sigue habiendo inversión y más trabajo para todos.

─¿Hubo la propuesta?

Solo te puedo decir que actualmente estoy libre.

─¿Vas a protagonizar la nueva ficción de Michelle Alexander?

No sé si la que viene, pero sí una de las que vienen. El teaser que hice lo pasaron en la preventa de América TV. A Michelle la quiero mucho, empecé haciendo telenovelas con ella: ‘Vírgenes de la Cumbia’, ‘Chacalón....

─¿Después de cinco años en “En boca de todos” fue difícil aceptar su final?

Fue un lujo haber formado parte de ese proyecto durante tanto tiempo, nunca había durado tanto en un trabajo. Terminó cuando tenía que terminar, todos lo aceptamos así. No sabes lo agradecida que estoy con ProTV porque me acompañaron en una etapa muy difícil.

─Alguna vez comentaste que si no hubieses estado en el programa cuando pasó lo de Javier te hubieses muerto.

Es verdad, el programa me sirvió de terapia. No voy a dar detalles, pero era muy difícil sostenerlo, era una sensación muy dura la que nos tocó enfrentar a mi hija y a mí. Recuerdo que Mariana Ramírez del Villar (productora de contenidos de ProTV) me dijo que si necesitaba ausentarme del programa lo hiciera y que no me descontaría, pero seguí trabajando porque me permitía desconectarme de todo lo que estaba pasando y ser yo misma. La Tula que vieron en televisión estos cinco años fui yo: disforzada, antipática, pesada, bailarina, cómica....

─¿En otros programas de animación no fuiste tú? ¿Fuiste un personaje?

Era más chibola, me dejaba llevar, tenía que estar más pulida o menos pulida; pero en “En boca de todos” me explotaron más a mí, me creía más bonita que Maju porque era Reina de la papa (Risas).

─¿Cuánto ha cambiado la Tula de tus inicios con relación a la del 2022?

Un montón, he ido madurando, encontrándome; pero mi esencia sigue siendo la misma. Cuando recién empecé era chiquita, bailarina, me pintaba el pelo de rubio, luego rojizo, a esa edad quieres imitar lo que está de moda, quieres estar dentro del mismo molde.

─En algún momento tuviste como referente a Gisela Valcárcel.

Cuando era chica lo decía, en mis inicios.

─¿Mantienes ese concepto?

No, porque ya encontré mi nicho donde el ser chola, coqueta, atrevida, es lo mío, mi estilo, mi espacio. Esa ha sido mi fortaleza durante estos años, siempre he bailado huayno y me he puesto polleras. Ahora ser bien peruana está de moda y yo siempre lo he sido.

─¿En algún momento fuiste discriminada por tus raíces?

Claro que sí, porque antes tenías que tener dinero, ser bonita o rubia para estar en televisión. Yo tuve la suerte de ingresar cuando se iniciaron los cambios, cuando Michelle empezó a hacer telenovelas donde el cholo estaba de moda y la empleada del hogar era la protagonista.

─¿Es difícil ser artista en estos tiempos?

Lo más difícil es mantenerte vigente. Yo me he equivocado bastante porque siempre hablo lo que siento y a veces la gente lo toma a mal. Soy humana y me equivoco.

─¿Te arrepientes de algo?

De nada, ni siquiera de los romances locos que he tenido (risas). Quisiera seguir creciendo, lograr más cosas; pero estoy tranquila.

─¿Qué metas tienes por cumplir?

Yo vivo un día a la vez y hoy estoy disfrutando de este evento hermoso: El Salsetón. Mañana no sé qué pasará. Pero si me preguntas por mi plan de vida, te digo que es disfrutar a mi hija, pues soy mamá al 100%. Lo único que sé es que quiero formar a una mujer de bien, a una chica correcta, que se apasione por lo que hace, que alcance lo que yo no alcancé. Valentina seguramente se va a equivocar, porque tiene que ser así; pero siempre estaré a su lado para darle mi hombro, no para solucionarle la vida. Mi mejor herencia para ella no va a ser la económica, sino la espiritual. A ella no le van a regalar nada, no va a ser la hija de Tula, va a ser Valentina Carmona Rodríguez en el área que quiera desarrollarse, yo no le voy a resolver nada, y no le estoy mandando indirecta a nadie, hablo de mi hija en especial, de la niña de mis ojos.

─Si pudieses retroceder el tiempo, ¿qué cambiarías?

No cambiaría nada, me volvería a casar con Javier, volvería a tener a la misma niña y a estar con él hasta el último momento de sus días.

─¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida?

Cuando nació Valentina. Hace dos semanas cumplió 14 años, tengo todo ese tiempo siendo la mujer más feliz del mundo.

─¿Y el más duro?

La pérdida de mi esposo, luego la de mi mamá. Lo de Javier no fue una pérdida que lloras y ya, fue verlo apagarse de a pocos. Eso y los conflictos familiares fueron momentos muy difíciles. Gracias a Dios, Javier partió sin saber nada, nunca estuvo consciente de lo que pasó, de haber sabido lo que pasó hubiese sufrido. Ver llorar a mi hija me partía el alma, pues para ella no hay nadie más que yo y que me ataquen o que hablen cosas que no son, le mueven el piso. Que pase un tractor sobre mí, no importa; pero que le afecte a ella me parte el alma. Antes que nada soy mamá, ella es mi prioridad, pero este año que viene he decidido que seré mamá y mujer.

─¿Quieres volverte a enamorar?

Es algo a lo que ya no me voy a cerrar.