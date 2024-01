Tula Rodríguez inició el 2024 prometiéndose encontrar el amor tras cuatro años de soltería luego de quedarse viuda por el fallecimiento de su exesposo, el empresario Javier Carmona.

De ese modo, la exbailarina dijo que cree en el matrimonio y el romanticismo, por lo que no descartó casarse nuevamente, aseveró en el canal de YouTube de Christopher Gianotti.

El actor le peguntó a Tula por si tenía planes de contraer matrimonio de nuevo, a lo que respondió: “Sí, sin pensar, creo fervientemente en el matrimonio”.

Tras ello, Rodríguez añadió: “Creo en el amor y creo que las personas pueden estar unidas legalmente y ante los ojos de Dios... yo sí me volvería a casar. Pero si alguien no va por esa línea conmigo, entonces no, chau”.





Tula Rodríguez extraña la vida en pareja





En otro momento de la entrevista, Tula manifestó su nostalgia por vivir la vida en pareja, ya que al quedar viuda tuvo que asumir responsabilidades sola con su menor hija.

“El matrimonio no es fácil, ni perfecto, pero lo que más extraño es dormir y sentir que estoy segura con la persona que está a mi lado”, dijo.

“Si algo me pasa, sé que me va a cuidar, que tengo quien me proteja porque estoy agotada de ser cabeza, es lo que me toca vivir, pero es bien agotador. Respeto a las mujeres que dicen que pueden solas, yo también puedo sola, pero es mucho más fácil de a dos...”, complementó.