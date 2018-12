Tula Rodríguez: "No puedo echarme a llorar, tengo que estar bien por mi hija"

Tula Rodríguez pasó una Navidad distinta sin el padre de su hija, Javier Carmona, quien se encuentra hospitalizado y su pronóstico es reservado; sin embargo, la presentadora de "En boca de todos" es consciente que no puede decaer por su menor hija, Valentina.

“Estoy tratando que todo se maneje con total normalidad por mi hija Valentina. Así que planeo preparar mi cena: lechón y mis ensaladas. La pasaremos en mi casa con mi papá y mi mamá. Además, llega una de mis hermanas de viaje, que ha querido pasarla conmigo así que me siento bendecida por su visita”, sostuvo Tula Rodríguez en entrevista con "El Popular".

Tula recordó el terrible instante en que su esposo sufrió el paro cardíaco que lo condujo a ser hospitalizado hace cuatro meses.

“Cuando le vino el paro cardíaco a mi esposo estábamos los tres, de hecho ella (Valentina) me acompañó a la clínica. Incluso, te cuento que mi hija y yo nos hemos quedado con una frase que Javier Carmona nos dijo en un momento que recuperó la conciencia: 'No se preocupen, todo va estar bien'. Y a esa frase nos aferramos. Entonces, sabe que papá está hospitalizado, porque está delicado de salud, pero no detalles, porque es una niña y hay que cuidarla”, agregó Tula.

“No puedo echarme a llorar en mi cama, tengo que sostener mi casa, tengo que estar bien para Valentina, a quien amo con todo mi corazón y es una niña que más que nunca me necesita porque no está su papá. En esta Navidad nos hubiera gustado que esté Javier con nosotros pero las cosas son distintas. Los que creemos en Dios, sabemos que todas las cosas malas vienen para bien. Sé que él (Dios) tiene un propósito en nuestras vidas. Por eso dentro de la adversidad, tengo paz en mi corazón”, sentenció.