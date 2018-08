Tula Rodríguez y su emotivo mensaje tras reaparecer en "En boca de todos" |VIDEO

Tula Rodríguez se reincorporó a la conducción de "En boca de todos", programa del que se alejó temporalmente debido al delicado estado de salud de su esposo, el ejecutivo de TV Javier Carmona, quien hace algunos días sufrió un infarto al corazón y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional Cardiovascular (Incor).

"Estoy aquí para entretenerlos y agradezco las muestras de apoyo que me han brindado durante este tiempo. La vida continúa, somos seres humanos y nada es imposible cuando estás parado en la roca, que es donde me encuentro. Me gustaría que la situación sea diferente", comentó Rodríguez.

"Gracias a mi familia y a la familia de mi esposo que también es mi familia. Gracias al apoyo que me hadado toda la familia Carmona, sin ustedes no podría seguir. Y a mi esposo hermoso, que estoy segura que sabe que estoy acá y que está feliz, que mi corazón está contigo, pero yo tengo que continuar", acotó la conductora de TV.

Tula Rodríguez en "En boca de todos". (Video: América TV)

En tanto, Maju Mantilla, Ricardo Rondón y Carloncho destacaron la fortaleza de su compañera Tula Rodríguez y le dedicaron el programa.

Javier Carmona ha trabajado en importantes empresas televisivas. Cuando se desempeñaba como gerente comercial de Frecuencia Latina inició un romance con Tula Rodríguez, entonces uno de los talentos de dicha empresa.

El ejecutivo también fue parte de ATV y radicó por un tiempo en Bolivia para desempeñarse como gerente general de Bolivisión. Recientemente se desempeñó como gerente de ventas de Willax TV.

Javier Carmona y Tula Rodríguez se convirtieron, en 2008, en padres de una niña llamada Valentina. En 2012 contrajeron matrimonio civil en una ceremonia a la que asistieron figuras como Mariella Zanetti y Mariloli López.