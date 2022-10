El programa “En Boca de Todos” se despidió de la televisión peruana este 28 de octubre luego de más de cinco años al aire y Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Ricardo Rondón dieron un conmovedor mensaje en el último programa para dirigirse al público que los ha seguido durante todos este tiempo.

Los conductores grabaron un video de despedida donde no solo recordaron sus inicios en el espacio del mediodía en América Televisión, sino también los significativos momentos que les tocó vivir en el ámbito personal mientras formaron parte del programa.

Tula Rodríguez dijo sentirse satisfecha por llevar alegría a las familias peruanas durante estos cinco años y agradeció a los televidentes que convirtieron a “EBDT” en uno de los espacios más vistos. “De los 33 millones de peruanos, si a una persona le he sacado una sonrisa es porque el objetivo se cumplió”, señaló.

En otro momento, la actriz no pudo evitar quebrarse al recordar que vivió el momento más complicado de su vida, la muerte de su esposo Javier Carmona, mientras era conductora del magazine.

Tula Rodríguez se despidió de En boca de todos

Por su parte, Maju Mantila también tuvo emotivas palabras para despedirse del programa al considerar que “En Boca de Todos” se convirtió en la compañía de muchos peruanos. La ex Miss Mundo también recordó que mientras fue conductora se convirtió en madre y creció de manera profesional como nunca lo imaginó.

“Gracias por abrirme las puertas de su casa y de su corazón, por aceptarme desde el primer día en que me veían nerviosa, me aceptaron con mis errores. Para mi es algo muy bonito saber que me voy con el cariño de la gente”, acotó.

Maju Mantilla se despidió de En boca de todos

Finalmente, Ricardo Rondón también abrió su corazón como nunca antes en el último programa de “EBDT” y solo tuvo palabras de agradecimientos al considerar que este espacio le dio muchos buenos momentos. “Aquí celebré la mitad de mi vida, aquí aprendí a celebrar mi cumpleaños”, señaló el presentador.

Ricardo Rondón se despidió de En boca de todos