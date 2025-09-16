Tula Rodríguez no fue ajena a la reciente polémica de su amiga y colega Maju Mantilla, por lo que salió a dar su apoyo a su excompañera de conducción, quien recientemente fue señalada por una presunta infidelidad a su esposo Gustavo Salcedo.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Tula Rodríguez hizo público su apoyo a Maju Mantilla en medio de la polémica que vive por las acusaciones en su contra.

“Maju es mi amiga y voy a ser objetiva... Trabajamos muchos años y conozco a mi Maju, así como también tuve la oportunidad de conocer al papá de sus hijos. Lo que he conocido ha sido a un Gustavo que ha sido un caballero, súper respetuoso y buen papá, son temas que ellos tienen que arreglar, pero Maju es mi amiga y si Maju dice que no, entonces es no”, aseguró Rodríguez.

Maju Mantilla y Tula Rodríguez recientemente compartieron espacio en “Arriba mi gente”. (Foto: Instagram)

“Yo no quiero defender, pero en redes se puede editar y hacer cosas, es algo que solo les compete a ellos”, añadió la conductora de televisión al ser consultada por supuestos mensajes filtrados entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez Portugal.

Asimismo, Tula Rodríguez precisó que, si bien cree en la versión de Maju Mantilla, su respaldo no implica que ponga “las manos al fuego” por nadie.

“Yo no voy a poner las manos al fuego por nadie. Yo doy mi vida y mi mano y mi cuerpo y mi alma por mi hija, lo otro, cada uno sabe lo que es, pero si Maju dice que no, es no”, aclaró Tula Rodríguez al citado medio.

Maju Mantilla y Tula Rodríguez trabajaron juntas en el programa "En boca de todos". (Foto: Instagram)

Finalmente, Tula Rodríguez aclaró que no ha llamado a Maju Mantilla tras el escándalo; sin embargo, no lo hizo solo para respetar su espacio. “No quiero invadir”, resaltó.