Tula Rodríguez protagoniza dramático momento al hablar de su esposo e hija

Tula Rodríguez no había pisado una pista de baile en 10 años, pero eso se acabó en el segmento "Divas" de "Esto es guerra". En ese momento, ella recordó a as personas que más la quieren: su familia.

Minutos antes de salir en el escenario, la conductora de televisión se emocionó al mencionar a su hija Valentina y su esposo, el gerente de televisión Javier Carmona.

Al presentarse en el reality de baile, Tula Rodríguez se dirigió a su hija para dedicarle un emotivo mensaje que hizo que su voz se quebrara.

“Amor mío, te prometo que falta poco para estar nuevamente todo el día juntas y que este trabajo es por ti, para tu papá, para nuestra familia”, indicó inicialmente Tula Rodríguez.

“Es la primera vez que me verá bailar. Ella nunca me ha visto ni siquiera con este tipo de ropa. Mi mamá, mis hermanas, mi papá, todo el mundo está súper nervioso”, agregó con la voz entrecortada.

Y como era de esperarse, Tula Rodríguez deslumbró en la pista de baile y convenció al jurado conformado por Belén Estévez, Maricarmen Marín y Christian Domínguez.

Tras su participación Tula Rodríguez compartió una fotografía en Instagram que acompañó con un reflexivo mensaje.

"Bailé, disfruté, gocé, me emocioné. Los años pasan, ya no tengo las medidas perfectas, pero cuando quieres puede. Sé que me falta aún agarrar físico, pero poco a poco. Con todo y contra todos, esto recién empieza", escribió.