Tula Rodríguez confesó en una reciente entrevista que la producción de Gisela Valcárcel la llamó más de una vez para que trabaje junto a la popular ‘Señito’. Ante ello, la exconductora de televisión resaltó que nunca aceptó las ofertas por dignidad.

“Sí, pero hace muchos años, ya hace tiempo que no, pero dignidad pues ¿no?. Dicen ‘qué barbaridad’, pero te invito... entonces yo no quiero, y yo ya estoy en una etapa de mi vida en la que estoy donde quiero estar, entonces cuando me han invitado a algunos lugares he dicho: ‘sí, si quiero’ y ‘no’, cuando no quiero”, dijo Rodríguez en diálogo con ‘Café con la Chevez’.

“Yo he cometido mil errores y los aceptos, he perdido perdón a Dios porque he cometido errores voluntarios y muchos involuntarios, pero no ando por la vida queriendo dañar a nadie. Valentina está tan grande que se indigna con las críticas para mí, tiene otro proceso que tiene que haber pasado conmigo”, agregó.

Por otro lado, indicó que no está obligada a aclarar los rumores que la señalaban como la manzana de la discordia entre la mamá de Ethel Poco y Javier Carmona. Según explicó, puede vivir tranquila porque la verdad lo saben solo los involucrados.

“La gente puede hacerse sus historias o hay historias que se han contado que son ‘convenientes’... entonces siempre es más fácil de creer lo que la gente quiere creer”, dijo.

TULA HABLÓ SOBRE LAS PROPIEDADES DE JAVIER CARMONA

Tula Rodríguez también habló sobre la propiedad de su fallecido esposo, el cual también le pertenece. Reveló que no puede darle uso porque los hermanos de su menor hija lo habitan.

“No (ese tema no está zanjado), legalmente hay que esperar que Valentina cumpla 18 años para poder tomar decisiones legales, pero ellos viven ahí y yo no tengo ningún problema. Yo vivo en mi casa que es mía, la que compramos juntos es donde viven los chicos”, dijo.