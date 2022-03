A través de unos videos publicados en su perfil de Instagram, Tula Rodríguez dio a conocer que su padre ‘Don Tulo’ casi es víctima de estafa por delincuentes.

“Ahorita estoy con mi papito y les queremos contar algo porque considero que es importante que hablemos con los adultos mayores y que nosotros también sepamos. A mi papá le llegó un mensaje diciendo, a su celular, como que tenía que poner sus datos y todo de su tarjeta, de su cuentita, porque al parecer le estaban quitando un monto”, dice Tula Rodríguez en los primeros segundos del clip.

La conductora de “En boca de todos”, quien estaba acompañada de ‘Don Tulo’, explicó que el incidente no pasó a mayores debido a que su padre no ingresó los datos que le pidieron a través de un mensaje de texto.

“Mi papá tenía que apretar el link, gracias a Dios mi papá no apretó el link porque él no es tecnológico, y él llamó por teléfono y no le contestaron”, agregó.

‘Don Tulo’ intervino para hacer una recomendación a los seguidores de su hija. “Entonces ya después, yo preocupado porque por ahí me dijeron no señor, justamente es peligroso, le van a robar, yo me he ido al banco y en el banco, por seguridad, anularon la tarjeta y me he tenido que sacar otra nueva tarjeta. Les digo para que tengan mucho cuidado cuando les pase, en el banco me han dicho ‘señor, usted no conteste’”, contó notoriamente preocupado.

“Lo que queremos decir es que tengan mucho cuidado, no den datos personales, no den sus claves”, añadió Rodríguez.

El padre de Rodríguez enfatizó “nunca den datos personales en su celular, así de sencillo. Cualquier cosa, acérquese al banco y no les conteste tampoco, ni conteste, porque yo me he asustado, he tenido que ir hasta el banco, ellos han anulado mi tarjeta, he tenido que cambiar de tarjeta”.

Finalmente, Tula pidió a sus más de un millón de seguidores de Instagram que se cuiden de las estafas. “Cuidado con las estafas, de verdad que gracias a Dios solamente se asustó, pero no pasó a mayores”, concluyó.

