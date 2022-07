En la emisión de este martes de “En boca de todos”, Tula Rodríguez pasó un incómodo momento luego que Ricardo Rondón le recordara el romance que tuvo en el pasado con el periodista Erick Osores.

El momento se dio después de que los conductores de magazine comentaran sobre la entrevista que brindó el comentarista deportivo a Cindy Marino para su canal de YouTube.

“Los calladitos son bravos, solapas, esos sí rujen, ¿sí o no, Tula?”, dijo Ricardo Rondón provocando que su compañera explote en carcajadas.

“¿Por qué me preguntas a mí? Bueno, Erick Osores tiene derecho a estar de estar invitado en el programa y si él es un león, tigre, lo que fuera, él sabrá pues”, manifestó Rodríguez.

Sin embargo, la respuesta de Tula no dejó convencido a sus compañeros, quienes empezaron a insinuar que estaba nerviosa. Es en ese momento, la también actriz se mostró incómoda por la insistencia, pues aseguró que su hija se encontraba viendo el espacio televisivo.

“¿Yo (nerviosa) por qué? Yo qué tengo que ver, acláralo, ¿cuál es tu chiste? Me pareció una entrevista que me causó risas, divertida, saluda a mi hija que te está mirando. No me gusta, vamos a calmarnos un poquito, lo que pasa es que me pongo así porque como hace tiempo él fue mi enamorado, seguramente por ahí viene la pregunta, me da risa verlo en una faceta que no conocía”, sentenció.

