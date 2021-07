Ante las cámaras de “América Espectáculos”, Tula Rodríguez se refirió al comentado percance que sufrió con su vestuario durante la última emisión en vivo del programa “En boca de todos”.

La conductora de televisión bromeó con que el hecho se dio por “querer opacar a Tilsa Lozano”, quien estuvo como invitada en el set el último martes.

Sin embargo, la compañera de Maju Mantilla se mostró tranquila y explicó que lo que le sucedió con su vestuario son cosas que usualmente suceden durante los programas en vivo. “Son gajes del oficio, pero es lo que pasa cuando es programa en vivo”, añadió.

Por otro lado, la figura de América Televisión denunció que están utilizando su imagen para promocionar pastillas que, supuestamente, ayudan a perder peso.

“No se dejen llevar por todo lo que dicen, yo no he bajado de peso con hierbas, ni con pastillas ni nada. Cuesta tener una vida saludable, pero no crean en todo lo que digan en redes, nada de eso es verdad”, enfatizó.

