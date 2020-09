Tula Rodríguez abrió su corazón y recordó a su esposo Javier Carmona. En entrevista para “Las esferas de la verdad” de “Estás en todas”, la conductora de televisión no pudo evitar quebrarse al recordar lo que hablaba con el exdirector de televisión.

“Si bien es cierto no podemos hablar, pero cuando nos miramos siento que nos amamos… Cuando hablamos con Valentina (su hija) le dijo que ‘papito’ se casó con nosotras, porque el matrimonio es para toda la vida”, empezó Tula Rodríguez en su entrevista.

“Yo me acuerdo que siempre le decía en broma: ‘yo voy a ser la última cara que tú ves el día que no estés en este mundo’. Él me decía: ‘¡qué mala!, hasta en eso’. Yo le decía: ‘tú te vas a ir y yo voy a estar allí, en tu último momento’”, añadió la conductora en “Estás en Todas”.

Su palabra se cumplió, pues como se sabe, el empresario permanece en estado vegetativo desde 2018. “Por lo menos, la última vez que estuvo conectado a este mundo, yo fui la última persona que él vio”, reveló Tula Rodríguez entre lágrimas.

Tula Rodríguez sobre Javier Carmona: Yo le decía que iba estar en su último minuto" | Estás en Todas

Asimismo, Tula Rodríguez habló sobre lo difícil que ha sido vivir sin su esposo; sin embargo, dijo que le da alegría sabe que no tiene “ninguna deuda” con Javier Carmona, ya que fueron muy felices durante su matrimonio.

“A veces me dicen: ‘¿Cómo haces?’ primero tengo a Dios en mi vida y siento que estoy y cumplo. Las promesas se cumplen y eso me permite seguir adelante. Yo no tengo deuda por saldar, ni Valentina tampoco. Nosotras no tenemos ninguna deuda con mi esposo, el matrimonio es bonito”, precisó.

En otro momento de la entrevista, Tula Rodríguez recordó que Javier Carmona, pese a sentirse mal de salud, no quería ir a la clínica sin antes conversar con la conductora de TV y su hija.

“Mi esposo, cuando pasa lo que pasa, él pudo haberse ido directamente al hospital o la clínica por que no estaba bien, pero en la ruta, en la ambulancia, me contaba lo que pasaba y le decía: ‘hubieras ido directo’, pero él decía: ‘sin ustedes no puedo hacer nada’. Hasta sus últimos alientos nos fue a buscar… Lo que conversamos antes que ingresara a sala era que él dijo: ‘si pasa algo, estás tú’”, contó Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez sobre los últimos momentos de Javier Carmona: "Nos buscó hasta el final" | EET

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez le manda mensaje alentador a todas las mujeres

Tula Rodríguez le manda mensaje alentador a todas las mujeres