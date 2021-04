La conductora de “En boca de todos”, Tula Rodríguez, no pudo evitar las lágrimas al hablar sobre la reciente muerte de su madre, Doña Clara, a causa de la COVID-19. Según dijo, su padre la motivó a volver al programa de espectáculos.

En una reciente entrevista con “América Espectáculos”, de Rebeca Escribens, Rodríguez se quebró al reconocer que nunca podrá superar la pérdida de su madre.

“Yo, de verdad, creo que no voy a superar nunca la pérdida de mi mamá porque es la mujer que me trajo al mundo, porque cuando abrí los ojos lo primero fue verla a ella, porque me formó, me crío, me llevaba a casting y yo estoy acá porque ella, de alguna manera, manejo mi carrera”, expresó, notablemente emocionada, Tula Rodríguez.

Asimismo, la conductora también aprovechó el momento para responder a las críticas que recibe en redes sociales por su luto, ya que en el programa de América Televisión no luce prendas negras ni oscuras.

“Muchos preguntan por el luto, yo no hago luto en ropa porque mi mamá tampoco lo hacía. Es más, yo nunca supe dónde estaba enterrada su mamá. Ella no me llevaba al cementerio y decía que todo tenía que ser en vida”, precisó Rodríguez.

“Mi mamá ha sido una mujer completamente amada y hemos hablado de la muerte en algún momento con ella, no muy lejano, y ella, te juro, decía: ‘yo ya cumplí, ya tengo mis hijos grandes, mis nietos, no tienes que tener miedo por mí’”, añadió.

Tula Rodríguez habla sobre la muerte de su madre

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez se pronuncia sobre la muerte de su madre

Tula Rodríguez tras fallecimiento de su madre: "Don tulo está muy triste"