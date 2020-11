Tula Rodríguez usó su cuenta de Instagram para hablar sobre la discriminación y pidió a sus seguidores ser más respetuosos con los demás. A través de la foto que publicó, la también empresaria hizo un llamado de atención a sus fanáticos sobre el tema.

Tras el reciente caso de Junior Ramírez, un repartidor que fue maltratado verbalmente por un sujeto identificado como Guillermo Miranda y que se se hizo viral en redes sociales, la conductora de “En Boca de Todos” quiso dejar un importante mensaje.

“Por un Perú sin discriminación porque todos somos iguales. No permitamos el racismo, ni el clasismo en nuestro día”, comentó al inicio de su publicación donde se le ve usando la camiseta de la Selección Peruana.

Del mismo modo, exhortó a sus seguidores a no permitir que una persona sea discriminada por su condición física, por su nacionalidad o alguna otra razón. “Respeta para que te respeten, no seamos cómplices y no lo permitamos. Cada quien da lo que tiene en su corazón, cuida siempre lo que entregas”, finalizó su mensaje.

Sus seguidores la llenaron de elogios por pedir mayor igualdad en la sociedad. Sobre todo, porque la también actriz ha denunciado en varias ocasiones que fue víctima de discriminación a lo largo de su carrera profesional.

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez ya tiene un millón de seguidores en TikTok

Tula Rodríguez ya tiene un millón de seguidores en TikTok