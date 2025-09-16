La conductora de televisión Tula Rodríguez se pronunció por las acusaciones de infidelidad contra su colega y amiga Maju Mantilla, a quien se le señaló de haber engañado a su esposo, Gustavo Salcedo, con el productor de ‘Arriba mi gente’ (AMG), Christian Rodríguez.

Por ello, en declaraciones para Trome, Tula dijo que “Maju es su amiga”, y que tras haber estado trabajando por muchos años, “la conoce al igual que al padre de sus hijos (Gustavo Salcedo), quien ha sido supercaballero, respetuoso y superpapá”.

Sin embargo, aclaró que “no pondrá las manos al fuego por ella ni por nadie”, pues “su cuerpo y alma lo da solo por su hija Valentina”. “Si mi Maju dice que no (ha sido infiel), es no. Si ella dice que no hablen esas cosas, es porque es mentira. Le creo” , agregó en ‘Amor y Fuego’.

Por otro lado, Rodríguez se mostró directa al asegurar que no cree en las acusaciones de infidelidad contra Mantilla, aprovechando para negar los rumores de que podría ocupar el lugar de Maju en la conducción de AMG, su programa en Latina TV.

“Si voy a estar en algún programa, me gustaría hacer algo pensando en mí, no quiero tapar a nadie ni le voy a quitar el trabajo a nadie”, dijo finalmente a Trome.

Maju Mantilla y su productor: ¿en dónde se reunían para vivir su romance?

De otro lado, el periodista Christian Bayro afirmó tener nuevos detalles sobre el lugar donde Maju y Cristian Rodríguez habrían tenido sus encuentros íntimos.

Según Bayro, la pareja no se reunía en lugares públicos como restaurantes o cines, sino que utilizaba una casa privada como “refugio” para esconderse del esposo de Maju, Gustavo Salcedo.

“Me dijeron dónde se reunía esta parejita. No era un restaurante, no era al fondo del cine, no era ningún sauna. Esta parejita se encontraba en la casa de alguien” , aseguró el comunicador.

Sin embargo, recalcó que se trataría de una persona “muy cercana, más que un conocido, casi como un hermano o hermana para Maju”.