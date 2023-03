El actor cómico Tulio Loza reapareció para manifestar su postura frente al regreso de los cómicos ambulantes a la televisión peruana. Según dijo, no le parece apropiado que tengan un programa como “Jirón del Humor” ni que les hayan dado un horario estelar.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Tulio Loza fue consultado por el nuevo programa cómico que alista Latina Televisión, a lo que aseguró que el humor nacional está bajando de nivel.

“Pienso que el humor está bajando de nivel, tampoco quiero ser malo con los ambulantes porque es su fuente de trabajo, pero no es para que los hagan estelares ni le den horario prime time... Son ‘chabacanos’, se ponen ‘panties’ rotas, no son prolijos y no son actores profesionales”, señaló al citado medio.

“Ojalá que contraten a un profesional y que los dirija bien porque tendrán gente que los verá tras su aparición en televisión. Necesitan dos o tres actores de peso para que le dé soporte al programa. No me han llamado ni nada de eso, pero no iría tampoco. Yo soy feliz con el ‘Camotillo’, que hago diario y me va muy bien”, agregó.

Por otro lado, al ser consultado por su salud actual, Tulio Loza aseguró que se encuentra bien tras un chequeo médico general que se realizó hace poco.

“Hace poco me hice un chequeo general en el hospital y todo está bien gracias a Dios, así que hay Tulio Loza para ‘ratón’”, aseguró el experimentado actor.

Cabe señalar que no se ha revelado la fecha exacta de estreno de “Jirón del humor”; sin embargo, trascendió que será un programa sabatino que competirá con los ya conocidos “JB en ATV” y “El Reventonazo de la Chola”.

El conductor de Latina Deportes Sergio 'Checho' Ibarra cumplió su promesa que hizo con su compañera Alicia Retto y trajo al canal un enorme 'chicharrón' para el desayuno de todos los trabajadores del set de TV. Ibarra había apostado a que ganaba Cienciano y Retto a que la victoria lo conseguía la "U". (Fuente: Latina TV)