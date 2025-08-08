La serie “Al fondo hay sitio” trae de regreso a un nuevo personaje de sus primeras temporadas. Esta vez, para conocer el origen de ‘Isabella’, ‘Francesca Maldini’ envió a ‘Koky Reyes’ en busca de ‘Emiliano Pampañaupa’ (Tulio Loza), quien no puede creer que haya aparecido una mujer igual a su hija biológica.

En medio de la incertidumbre por la aparición de una presunta Isabella en Chiclayo, Koky Reyes buscó a Emiliano Pampañaupa y le contó todo sobre Marcela, quien hasta ese momento se pensaba que era la hija de Francesca Maldini.

De esta manera, el experimentado actor Tulio Loza reapareció en la serie de una forma sorpresiva y dio un nuevo giro a la trama al revelar que Isabella no fue hija única, sino que tuvo una gemela, que sería Marcela.

Tulio Loza reapareció en “Al fondo hay sitio” y se llevó una gran sorpresa. (Foto: Captura de video)

Para confirmar su teoría, Emiliano y Koky Reyes buscaron a la partera que ayudó a Chabela a dar a luz. Al encontrarla, la mujer confesó que dos niñas nacieron aquel día, pero a una la secuestró y vendió para cubrir sus necesidades económicas.

Tras escuchar la historia, Koky Reyes y Emiliano Pampañaupa llegaron hasta la casa de los Gonzales para contarle la historia a Francesca Maldini, quien se muestra sorprendida al saber que Isabella tuvo una gemela que nunca conoció.

Según avances de “Al fondo hay sitio”, será Francesca quien intentará acercarse nuevamente a Marcela para contarle la verdad sobre su pasado, aunque todavía no sabe cómo reaccionará al enterarse.