Aleks Syntek respondió a una encuesta que un usuario hizo en Twitter sobre qué "música Godínez" le recomendaban escuchar en la oficina, entre las opciones estaba Syntek, Alex Ubago y Luis Miguel.

"Sé que la música Godínez por excelencia es la de Luis Miguel pero estoy entre poner música de @syntekoficial o @AlexUbagoficial ¿a quién recomiendan escuchar en la oficina? @MundoGodinez", se lee en el mencionado tuit al que el cantante respondió:

"Con que música crees que alguien se envalentonaría para ir a secuestrarte o violar a una persona: Emmanuel, Syntek o Farruco o bad bunny . El problema de la música de ahora es que es de delincuentes, piensalo!!", escribió el intérprete de "Loca".

Sé que la música Godínez por excelencia es la de Luis Miguel pero estoy entre poner música de @syntekoficial o @AlexUbagoficial ¿a quién recomiendan escuchar en la oficina? @MundoGodinez — Christian Cruz (@ChristianCruzB) 15 de febrero de 2018

La conversación no quedó ahí y el usuario replicó a Syntek aunque sin ningún tipo de agresión: "Yo soy más romántico, créeme que bad bunny o Farruko no está en mi playlist, pero concuerdo que la música de ese género no ayuda en nada a la sociedad ni a los buenos sentimientos".

Los comentarios de otros usuarios no faltaron y muchos de ellos cuestionaron la agresividad mostrada por el mexicano, a lo que este contestó que usar la etiqueta de "música para Godinez" le parecía bullying.

"Fue porque considero que llamarle música de Godinez es bulling aquí y en China, a ver dile a Coldplay que su música es de Godinez a ver que cara te ponen, tengo derecho a réplica", respondió Aleks Syntek.

El intercambio de opiniones continuó, y al final Syntek expresó: "Música de delincuentes pornografia y retrógrada así la veo yo la neta Bro"

¿Sabias que todo mundo puede tener un día de furia menos las figuras públicas quienes deben aguantar el trolleo por agresivo que este sea o serán desaprobadas por actuar de manera humana? 🤔 — Aleks Syntek (@syntekoficial) 16 de febrero de 2018

Esta no es la primera vez que el cantante mexicano expresa su desagrado hacia el reggaetón. En 2017, recibió fuertes críticas en Twitter por su opinión acerca de este género: "Ya estoy hasta la madre de oír lo mismo, ¿que todos los días desayunan el mismo bolillo con nata? Hay que variarle. Lo más dramático es que empiezo a ver a muchos artistas que no se dedican a la música urbana, grabando reggaetón".

Pasadas una horas de la pólémica, Syntek terminó pidiendo disculpas por lo dicho y reiteró su respeto hacia la diversidad.

En México, el término "Godinez" se usa despectivamente para los oficinistas que habitualmente trabajan de 9:00 a 18:00 horas.