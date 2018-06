Eugenio Derbez figura entre los miembros de la comunidad encargados de votar por los nominados al Oscar. Junto al director de "No se aceptan devoluciones" también figuran como invitados otros mexicanos como Diana Bracho, María Rojo, Blanca Guerra, Daniel Giménez Cacho y Damián Alcázar.

A través de Twitter, Derbez expresó su gratitud y alegría por el nombramiento. "¡Gracias por la noticia, mi querido Juan Carlos! ¡Y felicidades a todos!", escribió.



Gracias por la noticia, mi querido Juan Carlos!

Y felicidades a todos!! https://t.co/3Xi9C9KwWa — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) 25 de junio de 2018

"Toda mi vida he sido apasionado de la cinematografía y de contar historias. Desde que era niño siempre he visto los Oscar, esperando que un día pudiera ser parte de esa comunidad. Es un honor ser parte de la industria cinematográfica. Gracias @The Academy!", sostuvo Eugenio.

Derbez es conocido por su trabajo como actor, director, escritor y productor. Saltó a la fama internacional con películas como Sangre de mi sangre, Bajo la misma luna y No se aceptan devoluciones, pero fue en 2016 cuando logró ser reconocido en Hollywood, al develar su estrella en el Paseo de la Fama.

La cifra de invitados de este año a La Academia de Hollywood, encargada de entregar los premios Oscar, es muy superior a la del año pasado, cuando ingresaron 774 personas.

La Academia ha querido hacer partícipes este año también a artistas como Daniel Kaluuya, Mindy Kaling, Tiffany Haddish, Kumail Nanjiani, Blake Lively, Amy Schumer, Dave Chappelle, Daisy Ridley, Timothee Chalamet, Emilia Clarke, Lena Headey, Lily James, Lily Collins, Chloe Grace Moretz, Olivia Munn o Evan Rachel Wood, entre otros.