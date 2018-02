Benito, hijo del fallecido cantante argentino Gustavo Cerati se pronunció sobre el feminismo e hizo pública su homosexualidad en redes sociales, según publica el diario "Clarín" de Argentina.

A través de Twitter, el hijo del vocalista de Soda Stereo y Cecilia Amenábar escribió: "Soy Benito Cerati, músico, creador del proyecto @_Zerokill , dos discos y un tercero en camino. Soy feminista y lucho por la igualdad de género e inclusión de minorías. Soy gay y soy feliz".

"No se preocupen. La heterosexualidad es solo una fase, están confundidos, ya se les pasará", agregó el joven de 24 años. Además, señaló que tenía otra cuenta de Twitter pero la cambió y su nuevo usuario es @Vanity_Sexx.

Benito Cerati. Mensajes de la cuenta de Twitter @Vanity_Sexx. Difusión

El joven músico que, tiempo atrás, afirmó que "no es un continuador de la obra de Gustavo" también se pronunció a favor de la igualdad de género.

"El maltrato y el abuso no viene del hombre ni tampoco tiene que ver con genitales, viene de ser machista que no significa ser hombre. También se puede ser masculino sin ser machista", escribió.

Luego, los mensajes reflexivos de Benito siguieron completando el mensaje inicial. "Con pares de cabezas abiertas es que se debate. Es inocente creer que a los que tienen la cabeza cerrada los vas a hacer reflexionar", dijo.

"Dicen que Twitter es un lugar de mucho odio, pero toda la gente que me comenta y sigue es puro amor. Gracias a ustedes también que me ayudan. No nos soltemos, fin del comunicado", acotó.

Las confesiones del joven músico, como era de esperarse, remecieron las redes sociales y las respuestas de sus seguidores no tardaron en llegar. Algunos mensajes respaldaron su postura y otros se mostraron en contra.

Benito Cerati interpreta "Te llevo para que me lleves". (Video: YouTube)

En otro post, escribió: "Ser LGBT en Argentina es... complete en el casillero".

Benito Cerati, hijo de Gustavo Cerati. Mensajes de la cuenta de Twitter @Vanity_Sexx. Difusión

Benito hizo su primera aparición pública en 1993, mientras aún se desarrollaba en el vientre de su mamá y su padre le cantaba "Yo te llevo para que me lleves".

A los cinco años participó en "Bocanada", la obra maestra en la etapa solista de su progenitor. También se le atribuye la autoría de la célebre frase "decir adiós es crecer", en el álbum "Ahí vamos", y es coautor de varias de las canciones de "Fuerza natural", el último disco de Gustavo Cerati.

"Mi padre nunca quiso ser profesor, no me quería enseñar a tocar guitarra o a componer, le gustaba que investigara por mi cuenta. Claro que siempre me impulsaba, pero nunca me obligó o me presionó a nada", contó Benito.