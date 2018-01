La repentina partida de Dolores O'Riordan ha consternado al mundo. Diversas personalidades han manifestado su pesar en redes sociales, y en Perú hubo un mensaje en Twitter que llamó la atención.

La periodista Juliana Oxenford se sumó a la larga lista de famosos que comentaron sobre la lamentable pérdida, pero a la vez generó polémica porque, además de referirse a la cantante irlandesa, mencionó a Maluma y Romeo Santos.

Oxenford menospreció el trabajo del artista colombiano y del estadounidense.

"Sigo sin asimilar la muerte de la gran Dolores O’riordan. Se nos siguen yendo los grandes. A este paso solo nos quedaremos con Maluma y Romeo Santos. Una enorme pena", escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

Sigo sin asimilar la muerte de la gran Dolores O’riordan. Se nos siguen yendo los grandes. A este paso solo nos quedaremos con Maluma y Romeo Santos. Una enorme pena!!!! — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) 15 de enero de 2018

Tras ello, algunos usuarios de las redes sociales criticaron a Juliana Oxenford por incluir a Maluma y Romeo Santos en su comentario. Otros, en cambio, la respaldaron.

Jajajajaja ese si fue un comentario mala leche — orlando canales m (@lansdon7) 16 de enero de 2018

Cada persona tiene su gusto musical, para mi el o ella es mejor q el gusto de otra persona y viceversa. Sino te gusta Maluma o Romeo Santos genial, pero hacerlo cuando fallece otra artista? — José Luis (@JLuisLlaja) 15 de enero de 2018

Juliana al ser un personaje público, su opinión genera impacto. Debería de respetar otros géneros musicales. da entender que menosprecia a otros géneros. En fin. — pielceleste (@pielceleste) 15 de enero de 2018

Exacto, por lo mismo que mencionas, ella está dando su punto de vista en su cuenta de twitter. Para algunos, a ellos les falta mucho. — Joselyn Romero (@JossMNIR) 15 de enero de 2018

Dolores O'Riordan, cantante de la banda irlandesa The Cranberries, falleció el lunes a los 46 años, según confirmó su agencia de publicidad en un comunicado a la prensa irlandesa.

"La cantante se encontraba en Londres para una breve sesión de grabación. No se harán más comentarios al respecto, por el momento", se lee en el pronunciamiento de la firma Lindsey Holmes Publicity, que fue compartido en el Facebook oficial del grupo.

VOZ ÚNICA

Dolores O'Riordan ganó fama en la década del noventa como vocalista del grupo The Cranberries. "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?", su álbum debut lanzado en 1993, los convirtió en una de las bandas europeas más populares con temas como "Dreams" y "Linger".