La escena urbana vuelve a ser sacudida por un fenómeno musical. Rowell Urban y Payaso x Ley han logrado posicionarse en lo más alto del reparto con “Un Tin”, canción que en apenas dos semanas desde su lanzamiento ya supera los 7 millones de visualizaciones y se mantiene como uno de los temas más escuchados y comentados del momento.

La propuesta musical ha llamado la atención por su innovadora combinación de ópera y reparto, una mezcla poco habitual que rápidamente se volvió tendencia en plataformas digitales. Gracias a su sonido fresco y original, “Un Tin” ha logrado ingresar al Top Chart en distintos países, marcando presencia tanto en la escena peruana como internacional.

La fusión entre ópera y reparto convirtió a “Un Tin” en una propuesta innovadora dentro del género urbano.

Además del impacto musical, gran parte del éxito se debe a la química y cercanía entre los artistas, quienes han fortalecido su conexión con el público mediante contenidos virales y colaboraciones constantes en redes sociales. Esta dinámica ha permitido crear una comunidad sólida alrededor del tema y potenciar aún más su alcance.

Detrás de este éxito también se encuentra un importante equipo de trabajo liderado por la disquera Be Focus Music y RM Producciones, junto a los productores Ernesto Losa y Ale Pro, responsables del sonido que hoy impulsa a “Un Tin” como uno de los hits más influyentes dentro de la evolución del reparto.