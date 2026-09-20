El talento peruano continúa ganando espacio fuera del país. Valeria Cusicanqui es una de las jóvenes actrices nacionales que busca consolidar una carrera internacional desde México y ahora suma a su trayectoria su participación en “El juicio”, una producción de streaming que representa un nuevo paso en su crecimiento profesional.

Su incorporación al proyecto llegó después de atravesar diferentes etapas de casting. Primero envió un self-tape, posteriormente fue convocada a un callback y finalmente recibió la noticia de que había sido seleccionada. “Estaba bastante nerviosa, pero también muy contenta. Al inicio no tenía idea de la magnitud del proyecto”, recuerda.

La experiencia le permitió compartir el set con profesionales de amplia trayectoria. Más allá de la exposición que representa participar en una producción de este nivel, Cusicanqui destaca el aprendizaje obtenido durante el rodaje. “Poder estar ahí, observar cómo trabajan y formar parte de algo de esa magnitud fue muy bonito”, señala.

Sobre sus orígenes

Su historia con la actuación empezó desde temprana edad. Cuando era pequeña estuvo vinculada con el canto, el teatro y la expresión corporal. Fue precisamente al subir a los escenarios cuando descubrió que quería dedicarse profesionalmente a la interpretación. Después de sus primeras experiencias en Perú, decidió continuar su preparación en México.

Instalarse en otro país también significó enfrentarse a nuevos desafíos, como trabajar el acento y familiarizarse con códigos culturales diferentes. Para la peruana, la constancia resulta fundamental en una profesión altamente competitiva. Por ello, continúa tomando clases y buscando nuevas herramientas que le permitan ampliar sus recursos como actriz.

“No siento que sea un país en el que sea difícil ser extranjera; de hecho, mi experiencia ha sido todo lo contrario. Me he sentido muy bienvenida y he encontrado muchas oportunidades para seguir creciendo acá”, precisó la actriz nacional.

Por otro lado, Cusicanqui ya tiene otro proyecto en camino. Se trata de Cinema Flamingos, película dirigida por Guillermo Aranda cuya grabación está prevista para el próximo año. Ambos ya habían trabajado juntos en Aire, cortometraje que formó parte del Festival Internacional de Cine de Morelia, por lo que este reencuentro tiene un significado especial para ella.