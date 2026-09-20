Valeria Cusicanqui busca consolidar una carrera internacional desde México y ahora suma a su trayectoria su participación en “El juicio”, una producción de Prime Video. (Foto: Instagram - @valeriaa.lucia / Difusión)
Valeria Cusicanqui busca consolidar una carrera internacional desde México y ahora suma a su trayectoria su participación en “El juicio”, una producción de Prime Video. (Foto: Instagram - @valeriaa.lucia / Difusión)
Por Redacción EC

El talento peruano continúa ganando espacio fuera del país. Valeria Cusicanqui es una de las jóvenes actrices nacionales que busca consolidar una carrera internacional desde México y ahora suma a su trayectoria su participación en “El juicio”, una producción de streaming que representa un nuevo paso en su crecimiento profesional.

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