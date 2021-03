Conforme a los criterios de Saber más

La historia de Valeria Piazza comenzó en las pasarelas, donde llegó a convertirse en Miss Perú Universo; sin embargo, una enfermedad autoinmune la alejó de todo por varios meses. Tras superar esta difícil etapa llegó a la televisión, donde se mantiene como uno de los rostros más populares del entretenimiento nacional. Ahora, alista el salto a la gran pantalla con una comedia familiar.

Para contar más detalles de su próximo proyecto, la actual conductora del bloque de espectáculos de América TV conversó con El Comercio y habló sobre su futuro en la TV y la campaña “Bailando juntas, nada nos detiene” de Nike y D1, con el que busca empoderar a la mujer en su día a través de un challenge de baile en redes sociales.

A través de las redes sociales encontraste una nueva ventana para estar cerca de tus seguidores, cuéntame un poco sobre la campaña “Bailando juntas, nada nos detiene”.

Ahora formo parte de esta campaña de empoderamiento de la mujer a través del baile en redes sociales. Que mejor que crear una comunidad y participar desde donde estés. Muchos artistas e influencers se han unido. Esta es la primera vez que veo un challenge con música en quechua de Renata Flores.

¿Qué papel juegan las redes sociales durante esta campaña en el Marco del Día Internacional de la Mujer?

Yo creo que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. A veces hemos visto que existe acoso, cyberbullying, donde en vez de sacar lo positivo de la plataforma, de la unión, creo que hay mucho odio. Pero esta campaña es correcta, busca que la mujer se sienta segura, se divierta y de un mensaje positivo.

¿Te has sentido agredida por algunos usuarios de redes sociales?

En esta última cuarentena me he dado cuenta que hay mucho bullying en redes sociales. Por supuesto, antes de ser una persona pública mis redes eran muy reservadas, pero cuando gané el Miss Perú pasé de tener 1500 seguidores a tener más de 40 mil y tuve que aprender a manejarlo. Los comentarios hacia estereotipos físicos pueden afectar bastante, pero también hay algunos que pueden mejorar tu día.

¿Cómo has logrado superar los comentarios negativos en redes?

Al comienzo me costó muchísimo, pero me di cuenta que muchas de las personas que te insultan o dicen cosas hirientes ni siquiera tienen una cuenta real. Una cosa es que te digan un insulto de la nada y otra una crítica constructiva. Si hay algo que mejorar lo hago, pero con el tiempo he aprendido a separar el hate y los insultos de las redes.

Ahora, con más de dos años al frente del bloque de espectáculos de América TV, ¿Cómo te sientes?

Encantada. Ingresé en el bloque de Edición Central y mi primera experiencia me encantó. Yo veía al equipo trabajar y aprendí, siempre trataba de seguir sus consejos. Había hecho comerciales, videos, pero la TV en vivo fue un reto para mí. La primera vez que salí en vivo decía: ‘Ahorita me da algo’, tenía el corazón acelerado y se me cortaba la voz, pero ahora, que estoy al mediodía, la paso muy bien.

¿Cómo fue tu llegada y tu preparación para estar al frente del espacio de espectáculos?

Hice casting junto a varias chicas y después estuve nerviosa esperando la llamada. Recuerdo que cuando me llamó el productor, tres días después de presentarme, me sentí feliz y di un grito al cielo. Me he preparado, llevé un taller de impro antes de la pandemia, también un taller de voz para manejar los tonos en TV y la respiración. La televisión es un aprendizaje constante. Estas clases que llevé me ayudaron a mejorar y soltarme. Antes estaba nerviosa, pero con más de dos años me siento súper bien, me encanta.

¿Te han propuesto conducir un programa en solitario?

De hecho, en verano tuvimos un programa de una hora con Natalie Vértiz y me encantó compartir set con ella. Fue una experiencia bonita compartir en “Más Espectáculos”, si me gustaría, más adelante, tener algo más que el bloque al mediodía.

¿Qué tan difícil ha sido continuar con tu trabajo en medio de la pandemia de la COVID-19?

Ha sido muy difícil porque mi abuelita estaba sola, así que decidí hacer la cuarentena con ella en el sur, entonces tengo que cuidarme más y todos los días voy al canal y regreso al sur. Felizmente seguimos los protocolos, me hago la prueba seguido y estoy tranquila con eso. No he tenido COVID-19, me he cuidado muchísimo.

¿Cómo cambió tu vida a raíz del diagnóstico de tu enfermedad autoinmune?

Todo el mundo sabe que tuve que dejar mis proyectos, el 2018 fue un año bastante complicado. Aprendí a valorar a quienes me quieren y me di cuenta que es posible empezar desde cero. Pensé que, si me alejaba un año de la TV o de las redes iba a ser difícil regresar, pero lo logré. Al año siguiente me hicieron la propuesta para entrar a América TV y fue un regalo, me moría de ganas de empezar en la conducción.

¿Qué otros proyectos tienes trazados para este año?

Este año voy a debutar en el mundo de la actuación. Me estuve preparando en el taller de actuación de Kukuli Morante y también participó Olga Zumarán. Se supone que íbamos a empezar las grabaciones de la película el 15 de febrero, pero por la cuarentena tendrán que volver a hacer el plan de rodaje. Es un proyecto súper lindo, si bien no tengo un rol protagónico, es una participación buena y la actuación me gusta. Me encanta la idea de trabajar con actrices que admiro como Yvonne Frayssinet.

¿Puedes contarnos detalles de la película y de tu personaje?

No sé si ya puedo contar o no, pero es una película divertida de corte familiar, una comedia. La produce José Salinas, quien ha hecho mucho teatro. Mi personaje se llama Valeria y voy a ser la mejor amiga de la protagonista, quien será ‘Ale’ Fuller. Además, también será el debut en la actuación de Austin Palao.

