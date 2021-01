Valera Piazza reveló que con la llegada de la pandemia del coronavirus (COVID-19) estuvo entre la población vulnerable, debido a que padece el síndrome de Behcet, una enfermedad incurable que ataca a los vasos sanguíneos.

La conductora de televisión se sinceró y dijo que el mal que aqueja su salud le ha enseñado a valorar más la vida.

“Así es, el 2018 me detectaron el síndrome de Behcet, una enfermedad incurable que ataca a los vasos sanguíneos y puedes perder la visión. No podía caminar, fue terrible. Gracias a Dios seguí un tratamiento en Barcelona y mejoré dos años después. La llegada de la pandemia me hizo persona vulnerable porque el tratamiento bajó mis defensas, me siento mejor. Por eso he aprendido a valorar mucho la vida y las oportunidades que aparecen”, contó al diario El Popular.