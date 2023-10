La modelo y presentadora de televisión Valeria Piazza anunció que se alejará de la televisión por tiempo indefinido, eso tras ser diagnosticada con una extraña enfermedad causada por una bacteria que carcomió la parte superior de su paladar.

“No les he contado, pero la próxima semana me tengo que operar. Se me metió una bacteria que se empezó a comer el hueso del paladar. De locos en verdad”, escribió la conductora de América TV.

Mediante su cuenta de Instagram, la exreina de belleza detalló que se someterá a una intervención quirúrgica el próximo miércoles y necesitará estar fuera del espectáculo para recuperarse al lado de su esposo Pierre Cateriano.

“Así que mi cirugía está programada para el miércoles y por ese motivo estaré desaparecida por aquí y por la tele para recuperarme rápido”, complementó.

Asimismo, la modelo aseveró que la infección ocasionada por esa bacteria también le producía intensos dolores de cabeza. “Con la cirugía todo estará bien como siempre”, dijo Piazza.

¿De que enfermedad sufre Valeria Piazza?

Por otro lado, la modelo reveló durante una entrevista con Jesús Alzamora que, en el 2018 le diagnosticaron síndrome de Behcet, una enfermedad incurable que genera la inflamación de los vasos sanguíneos.